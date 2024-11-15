Купалась в роскоши, жаловалась на проблемы: в Волгограде осудили «гламурную» мошенницу

Фото, видео: 5-tv.ru

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Девушка завлекала своих жертв в финансовую пирамиду и заработала на афере десятки миллионов рублей.

В Волгоградской области вынесли приговор гламурной красавице, которая завлекала своих жертв в финансовую пирамиду и заработала на афере десятки миллионов рублей. Среди потерпевших оказался ее возлюбленный, роковая красотка оставила его с разбитым сердцем и без средств к существованию. Детали громкой истории выяснял корреспондент «Известий» Багаудин Багаудинов.

На свой приговор эффектная брюнетка Кристина Гвоздева решила не наряжаться. В зал суда она зашла в темной водолазке, джинсах и сумкой, в которую, очевидно, понимая, чем завершится заседание, положила все самое необходимое.

«Говорить много не буду. Слова это всего лишь слова, но мое раскаяние в моих действиях заметно. Точнее, я их максимально отобразила в сотрудничестве со следствием», — заявила Гвоздева.

Выдав короткий монолог, девушка, которая еще недавно буквально купалась в роскоши, отвернулась от камер. Кристина оказалась на скамье подсудимых за то, что вместе с сообщником организовала нелегальный бизнес. Благодаря яркой внешности знакомилась с мужчинами, а затем просила их вложиться якобы в прибыльное дело. Вкладчикам обещала баснословные выплаты по процентам.

Одним из пострадавших стал Владислав Катуков. Девушка настолько втерлась молодому человеку в доверие, что тот делал все, что она ему говорила.

«Да, я ушел от супруги буквально на следующий день после того, как начал с Кристиной отношения», — признается Кутуков.

Их отношения длились всего несколько дней, пока «любовь всей его жизни» не заявила о неких проблемах в бизнесе. Чтобы исправить ситуацию, ей нужны были деньги. Не только возлюбленного, но и его друзей и коллег. Всем нужно было вступить в некую финансовую пирамиду.

Мужчина был уверен в своей спутнице. Она производила впечатление грамотной и успешной девушки. И открыто заявляла, что работает руководителем в одном из крупнейших банков страны.

«После этого Кристина дальше просила меня о помощи, привлекать людей. Я так всех своих знакомых, друзей близких привлек. И они повкладывали деньги. Также я вложил деньги, заложил все автомобили, взял кредит, все наличные ей отдал», — говорит пострадавший.

Владислав четко выполнял все указания любовницы. Лично забирал пачки с купюрами у своих знакомых и отдавал Кристине.

Какое-то время вкладчики даже получали хороший процент. Но вскоре стало понятно, что свои деньги они потеряли навсегда. Пропала и сама Кристина, оставив любимого с разбитым сердцем и без средств к существованию.

Суммарно люди вложили в бизнес-пирамиду Кристины свыше 27 миллионов рублей.

«Данное лицо, как мы выявили в ходе адвокатского расследования, уже совершало подобные действия. Где лицо, такое же как Влад Кутуков, остался людям должен», — говорит адвокат Эдгар Кармазиновский.

Свою вину девушка признала на первом же допросе. Поняла, что шансов у нее нет, и пошла на сделку со следствием. Решила активно сотрудничать со следствием. В итоге суд приговорил ее к шести годам колонии общего режима. И это еще не окончательное наказание. Дело Владислава Кутукова выделили в отдельное производство, суд по которому начнется в ближайшее время.