«Преждевременное старение»: вся правда о последствиях прогулок без шапки зимой

Фото: www.globallookpress.com/

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Чтобы сохранить молодость, необходимо заботиться о своем тепле и комфорте.

Отсутствие шапки зимой приводит к преждевременному старению. Об этом в беседе с изданием Lenta.ru рассказала врач-эксперт медицинской компании Вера Сережина. По ее словам, обморожение напрямую влиет на молодость кожи.

Как отметила специалист, из-за таких прогулок по морозу всегда страдает поверхность головы, шеи и лица, в зоне которого находятся пазухи, согревающие вдыхаемый воздух.

«Если в результате переохлаждения остывают и пазухи, то поступающий на слизистые холодный воздух будет способствовать снижению местного иммунитета и активации как вирусной, так и бактериальной флоры», — поделилась врач.

Кроме того, из-за спазма сосудов и нарушения кровообращения затрудняется работа волосяных луковиц. В зимнее время года им и так «непросто» из-за отсутствия витаминов, а дополнительная нагрузка холодом усугубляет ситуацию.

Переохлаждение также влечет за собой головные боли, подъем артериального давления и воспаление черепных нервов — тройничного и лицевого. Дело в том, что в шейно-воротниковой зоне проходят центральные магистральные артерии и сосуды, питающие голову.

«Сохраняя тепло в шейно-воротниковой зоне, мы защищаем от переохлаждения весь организм, включая конечности. Помните, что локальное переохлаждение ведет к снижению иммунитета и нарушениям кровоснабжения, мешая нормальному поступлению кислорода, питанию тканей и их преждевременному старению», — посоветовала эксперт.

Также это чревато возникновением гайморита, отита и синусита.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тем, кто ходит без шапки осенью и зимой, грозит паралич лица.