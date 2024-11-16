«Относились к этому как разовой акции»: почему никто не верил в успех Бузовой

Фото, видео: РИА Новости/Алексей Майшев

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В прошлом даже самые близкие не видели ее певицей.

В начале творческого пути в Ольгу Бузову не верили даже самые близкие люди. В этом поющая ведущая призналась 5-tv.ru на премьере сольного концерта «Под звуки поцелуев». Восемь лет назад Ольга выпустила первую сольную песню и продолжает успешную карьеру певицы по сей день.

В 2011 году Бузова выпустила песню в дуэте с рэпером T. Killah (настоящее имя Александр Тарасов). Но только через пять лет вышедший в ее исполнении трек «Под звуки поцелуев» произвел фурор и стал хитом.

Однако никто из близких певицы не думал, что она действительно сможет достичь высот на сцене, и полагали, что все быстро закончится, вспоминает Ольга.

«На тот момент в меня мало кто верил. Если сказать уж откровенно, то не верил никто. И даже многие близкие люди не в серьез воспринимали мое хобби. Тогда относились к этому как разовой акции», — поделилась Бузова.

Даже родные Ольги, хоть и поддерживали, но не считали ее желание исполнять песни чем-то серьезным. Тем более, они не могли предположить, что Бузова выпустит три сольных альбома и будет собирать огромное количество зрителей.

«Спустя восемь лет, я хочу сказать всем тем, кого не понимают, не принимают, осуждают, кидают в них камни словесные, в основном — не обращать на это внимание. Это очень сложно, потому что я могу книгу вообще написать о том, как бороться ненавистью и негативом. Это очень сложно», — рассказала Ольга.

Артистка советует, несмотря на мнение окружающих, двигаться к своей цели, верить в мечту. Пытаться реализовать задуманное, даже если потом придется пожалеть об этом. Ведь, по мнению Бузовой, лучше сделать и отпустить, если не понравилось, чем потом мучиться от сомнений.

«Поэтому хочется, конечно, всем передать вот эти лучи и энергию поддержки. Потому что для многих людей я стала таким флагманом. Человеком, который верит в себя и верит в свою мечту. И мне очень приятно, что говорят: „Если Оля смогла, то и мы сможем“. А вы сможете, вы сможете все, я в вас верю», — отметила Бузова.

Ольга подчеркнула, что если человек отдается своему делу на все 100%, вкладывает в это силы, то результат не заставить себя ждать.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Бузова планирует стать матерью уже в 2025 году.