Массовое отравление школьников произошло в чувашском Новочебоксарке

В Чувашии 20 человек попали в больницу после отравления в школе

Фото, видео: Telegram/ЧувашияСледком/chuvashia_sledcome; 5-tv.ru

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В случившемся разбираются правоохранительные органы.

Массовое отравление школьников произошло в городе Новочебоксарск в Чувашии. Эту информацию 5-tv.ru потвердела прокуратура региона.

За медицинской помощью с симптомами отравления обратилось, предварительно, 20 человек, 19 из них — несовершеннолетние. Все пострадавшие учатся или работают в СОШ № 4. Три ребенка госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести. На амбулаторное лечение направлены 16 детей и один взрослый. Всем пострадавшим поставлен предварительный диагноз — гастроэнтерит.

Сейчас в случившемся разбираются правоохранительные органы.

«По факту массового заболевания детей средней общеобразовательной школы № 4 города Новочебоксарска следственными органами Следственного комитета по Чувашии организованно проведение доследственной проверки. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, в настоящее время проводится его тщательный осмотр», — говорит представитель СУ СКР по Чувашии Евгения Кузнецова.

Собственную проверку начала региональная прокуратура. Также к ней будут привлечены специалисты Минздрава и Роспотребнадзора.

«Будет, во-первых, установлена подробная причина обращения детей и преподавателей в медучреждения. А также дана оценка санитарно-эпидемиологического состояния образовательного учреждения и организации питания в школе», — пояснили в надзорном органе.

Гастроэнтерит — это воспалительное заболевание желудка, возникающее из-за инфекции, некачественной пищи или попадания в организм химических веществ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что школьник впал в кому после тренировки в бассейне.