Помощь после урагана: Россия поставит на Кубу четыре мобильных электростанции

Фото, видео: Reuters/Alexandre Meneghini; 5-tv.ru

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В республику прибыла российская делегация во главе с руководителем МЧС Александром Куренковым.

Россия поставит на Кубу четыре мобильных электростанции. Как заявил во время визита в республику глава МЧС России Александр Куренков, это поможет стабилизировать работу энергосетей после недавнего коллапса, связанного с разрушительным ураганом.

Также делегация МЧС России посетила предприятие по сборке грузовиков «Урал», которое функционирует с 2018 года. Завод обеспечивает техникой, в том числе и кубинских спасателей.

Кроме того, Александр Куренков провел переговоры с руководством Национального штаба гражданской обороны республики и встретился с бывшим руководителем Кубы — генералом армии Раулем Кастро.

Мощный ураган обрушился на западную часть Кубы и привел к масштабному отключению электричества в начале ноября. Шторму под названием «Рафаэль» присвоили третью категорию. Он принес с собой проливные дожди и сильный ветер. Были закрыты школы и предприятия.