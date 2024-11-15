Помощь после урагана: Россия поставит на Кубу четыре мобильных электростанции
Россия поставит на Кубу четыре мобильных электростанции
Фото, видео: Reuters/Alexandre Meneghini; 5-tv.ru
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В республику прибыла российская делегация во главе с руководителем МЧС Александром Куренковым.
Россия поставит на Кубу четыре мобильных электростанции. Как заявил во время визита в республику глава МЧС России Александр Куренков, это поможет стабилизировать работу энергосетей после недавнего коллапса, связанного с разрушительным ураганом.
Также делегация МЧС России посетила предприятие по сборке грузовиков «Урал», которое функционирует с 2018 года. Завод обеспечивает техникой, в том числе и кубинских спасателей.
Кроме того, Александр Куренков провел переговоры с руководством Национального штаба гражданской обороны республики и встретился с бывшим руководителем Кубы — генералом армии Раулем Кастро.
Мощный ураган обрушился на западную часть Кубы и привел к масштабному отключению электричества в начале ноября. Шторму под названием «Рафаэль» присвоили третью категорию. Он принес с собой проливные дожди и сильный ветер. Были закрыты школы и предприятия.