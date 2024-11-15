Умерла 101-летняя японская принцесса Микаса
Фото: TAСС/AP/Koji Sasahara
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Она была самым старшим членом японской императорской семьи.
Принцесса императорского дома Японии Юрика Микаса ушла из жизни в 101 год. Об этом сообщил телеканал NHK.
В начале марта ее экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии в Международную больницу Святого Луки в Токио после инфаркта. Кроме того, у нее была диагностирована аспирационная пневмония. Проблемы с сердцем привели к параличу правой части тела.
Состояние принцессы ухудшилось накануне — к несчастью, она умерла 15 ноября примерно в семь утра. После ее смерти число членов японской императорской семьи сократилось до 16, отмечается в сообщении.
Микаса являлась старшим членом императорской семьи со времен эпохи Мэйдзи и была вдовой принца Такахито, младшего брата императора эпохи Сева Хирохито. Он приходится прямым кровным дедушкой нынешнего императора Японии Нарухито.
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