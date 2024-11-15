Лунная миссия на Земле: как проходил эксперимент Sirius-23

Фото, видео: 5-tv.ru

Шесть человек целый год жили в запертой капсуле, похожей на космический корабль. Но находились они в Москве.

Лунная миссия завершилась на Земле. В Москве подошел к концу эксперимент, который моделировал долговременную экспедицию на Луну.

В течение года шестеро испытателей провели в изолированном комплексе, имитирующем космический корабль. За это время участники провели десятки научных исследований, отработали внештатные ситуации и научились жить и работать в условиях постоянного стресса. Что из этого было сложнее всего, узнал корреспондент «Известий» Леонид Клименчук.

Спустя год взаперти и десятки изматывающих экспериментов, экипаж Sirius-23 наконец выходит из изоляции.

Как и после реальных полетов в космос, завершение эксперимента испытатели лунной программы называют тоже приземлением на Землю, после которого можно вздохнуть с облегчением.

«Там условия, к которым ты не готов. Ты не знаешь, что это вообще может быть важно», — отметила бортинженер экипажа Sirius-23 Анжелика Парфенова.

А важна в далеком космосе каждая деталь. К примеру, если кто-то ночью гремит ночью тарелками на кухне, это слышат все члены экипажа.

«Звуковая зона все равно нарушается, то есть мы неминуемо слышим, как накрывают на стол, кто смотрит телевизор и так далее. В течение года это, предполагаю, что накапливается и может приводить к повышенной тревожности», — заявил командир экипажа Sirius-23 Юрий Чеботарев.

366 дней экипаж из шести испытателей имитировал лунную миссию. Ученые были отрезаны от остального мира. Пища была практически безвкусной. Иногда по сценарию приходилось не спать больше суток. У многих членов экипажа из-за таких испытаний развилась бессонница.

«Ученые объясняют это тем, что, так как мы не находимся под лучами света, мелатонин снижается, и поэтому ты не спишь», — подчеркнула исследователь экипажа Sirius-23 Ксения Шишенина.

За год экипаж Sirius-23 отработал больше 50 штатных и экстренных сценариев. Среди них — дистанционное управление роботом, выживание при нехватке ресурсов, имитация невесомости, высадка на Луну и затяжные работы на ее поверхности.

В специальном помещении испытатели имитируют работу на поверхности Луны. На тренажере их подвешивают, и они пытаются двигаться в условиях гравитации спутника Земли. А потом, сидя перед мониторами, управляют ровером.

Испытатели могли выйти из эксперимента по любой причине. Для командира экипажа Юрия Чеботарева миссия чуть не закончились из-за мыслей о домашней еде.

«Пельмени, манты хотелось. Я отгонял эти мысли. Целенаправленно, специально, не позволяя им даже подходить», — рассказал Чеботарев.

А единственной иностранке в экипаже Ольге Мастицкой больше всего хотелось родной белорусской кухни.

«Из того, чего не хватало — это, конечно же, прямого общения с близкими. Ну и по белорусской кухне я тоже очень часто скучала… Драники. С корочкой, поджаренные», — уточнила она.

Цель экспериментов Sirius — испытать технологии для лунной экспедиции, а также возможности человеческого организма при межпланетных миссиях.

«Здесь мы работаем не только на Луну, но и на дальний космос в широком смысле. Работа, связанная с подготовкой системы медицинского обеспечения межпланетных полетов», — рассказал директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов.

Выход из изоляции для экипажа — не конец эксперимента. Впереди их ждут две недели обследований. Испытателям снова придется жить там, откуда еще недавно хотелось сбежать.