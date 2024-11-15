Фанаты устроили драку на матче сборных Франции и Израиля

Фото, видео: Reuters/Manon Cruz; 5-tv.ru

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Болельщики сцепились друг с другом перед игрой, на которой, кстати, присутствовал президент Пятой республики Эмануэль Макрон.

Во время футбольного мачта Франция-Израиль случилась потасовка. Игра проходила на парижском стадионе в рамках турнира Лиги наций УЕФА. Всего спустя десять минут после начала игры болельщики сцепились друг с другом.

Однако стычку быстро прервали сотрудники полиции, и матч продолжился без инцидентов. Тем не менее, израильские болельщики периодически выкрикивали различные лозунги, а французы несколько раз освистывали игроков еврейского государства.

Примечательно, что на матче присутствовали нынешний президент Франции Макрон, а также два предыдущих — Олланд и Саркози. Глава Пятой республики уже осудил произошедший инцидент.

При этом в Париже вчера и сегодня прошли пропалестинские демонстрации, сотни митингующих выступали против проведения игры.

Ранее в столице Нидерландов Амстердаме также прошли беспорядки после матча между «Аяксом» и «Маккаби Тель-Авив». Тогда 5-tv.ru рассказывал, что более 60 погромщиков с матча в Амстердаме были задержаны. Пять пострадавших фанатов «Маккаби» находятся в больницах, остальных полицейские сопровождали до отелей, куда тоже пытались ворваться толпы погромщиков.