Устойчивое развитие: в Перу начался саммит Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества

Фото, видео: www.globallookpress.com/Cesar Lanfranco; 5-tv.ru

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Российскую делегацию на форуме возглавляет заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.

Кадровые решения Трампа, конечно же, сейчас в центре внимания всего мира. И наверняка станут предметом обсуждения лидерами двух десятков стран, которые собрались на саммите форума Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества, проходящем в столице Перу Лиме.

А вот официальная повестка включает в себя такие темы как финансирование энергетического перехода, зеленая экономика, регулирование новых технологий и устойчивое развитие. И в этом контексте России есть чем поделиться с зарубежными партнерами. Подробности рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Воробьев продолжит.

Перуанская столица встречает делегации обжигающим солнцем. Пока аэропорт без остановки принимает рейсы первых лиц, в городе — максимально спокойно. Местные гуляют и никуда не спешат. На то есть причины.

«Да, большинство перуанцев в дни саммита отдыхают, но не все, конечно. Я, например, как раз иду с работы», — рассказывает местная жительница.

Итог съезда АТЭС — декларация, но это в последний день, до этого традиционно решают, как строить торговлю во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Товарооборот между Россией и Перу в прошлом году сократился. Сложности с логистикой и расчетами — это последствия санкций. Но по основным позициям сотрудничество продолжается. К нам везут тонны овощей и фруктов. А еще специи, натуральные красители. Мы в ответ поставляем удобрения, технику и металлы. А еще Россия делится цифровыми технологиями. И наш бизнес уже активно обживается здесь

Прогуляться по центру столицы Перу можно, например, на электросамокатах. Причем вся система, которая здесь развернута, принадлежит российскому бренду. Так же просто вызвать такси через приложение, разработанное российским IT-гигантом.

Таксист рассказывает, что с приходом российских технологий работать стало проще.

«Это очень удобная система», — признается водитель такси.

А еще уже сейчас технологии в области геологоразведки, системы очистки воды. Россия готова помогать перуанцам осваивать экологически чистую энергию без угля и газа, космос и фармацевтику.

«Здесь я обратил внимание коллег на то, что в России существует цифровая платформа самозанятых, которая позволяет успешно решать эти проблемы. Они очень были заинтересованы в этом», — говорит заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.

Связывает наши страны не только торговля. Российские делегации обязательно приезжают на остров Сан-Лоренсо. Сейчас как наблюдательный пункт и база ВМС Перу.

История этого места достаточное интересная. В 1990-е здесь находилась тюрьма, где содержали лидеров коммунистической партии и террористов. И находилась она прямо в скале. Сейчас остров закрыт для посещения, но открывают его только для российской делегации.

Пускают, потому что именно здесь мемориал, посвященный российским морякам, которые погибли во время последней кругосветки Имперского флота.

Если отношения между Россией и Перу — достаточно стабильные, то отношения в АТЭС уже не совсем партнерские. О равноправии здесь сложно говорить. Глава одной из перуанских партий уверен, что АТЭС стремительно теряет свои позиции как независимой площадки.

«Все объединения нужны. Но АТЭС является закрытой организацией, а это значит, что пока нельзя говорить о развитии полноценного сотрудничества», — говорит член конгресса Перу Мигель Кастильо.

Впереди — главные встречи саммита. Не исключено, что в этом году принятие общей декларации может сорваться. Участники саммита слишком по-разному смотрят на будущее мироустройство.