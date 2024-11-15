Гарант стабильности: Каспийской флотилии 302 года

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Корабли оперативного объединения выполняют задачи в зоне СВО.

Каспийская флотилия, а она играет большую роль в проведении СВО, продолжит пополняться новыми кораблями и системами вооружений. Об этом заявил главком ВМФ Александр Моисеев по случаю 302-й годовщины создания одного из старейших оперативных объединений российского флота, которая отмечается сегодня.

Сейчас на Каспийскую флотилию возложена важнейшая задача — обеспечение безопасности южных морских рубежей, а также экономической деятельности страны в акватории Каспийского моря. Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов рассказал, как это происходит.

Каждая звезда — это уничтоженная военная цель. В шахтах находится самое мощное и грозное оружие Каспийской флотилии — высокоточные ракеты Калибр. Они способны уничтожить любую цель в радиусе 2500 километров.

Наши ракетные корабли контролируют огромную территорию от Восточной Европы до Персидского залива.

Сегодня российский флот на Каспии силен как никогда. На боевом дежурстве — десятки современных кораблей. В состав ВМФ только что принят новый ракетный корабль «Амур».

«На нем удобно служить, комфортно служить. ТТХ самого корабля позволяют решать оперативно-тактические задачи моментально. Поступила задача — сразу вышли и отстреляли. Вот эти корабли — это будущее нашего флота», — заявил военнослужащий ВС РФ.

Все наши новые корабли построены применением стелс-технологий. Стальной корпус с композиционными элементами, а также стеклопластик и углеродистое волокно позволили сделать их практически незаметными для радаров противника. Корабли скоростные, небольшие, маневренные — готовые к любым задачам.

«Уникальность Каспийской флотилии в том, что наши корабли могут выйти по рекам в любое море — в Черное, в Баренцево, в Финский залив спокойно», — заявил военнослужащий ВС РФ.

Нам объясняют: несмотря на кажущуюся изолированность в Каспийском море, корабли могут пройти и пролезть там, где другие сядут на мель. Они класса «река-море» — способны по Волге выйти в Балтийское море или Черное, а там уже хоть в Тихий океан.

Ракеты «Калибр» ударили по боевикам в Сирии. Корабль «Град Свияжск» выходил в Средиземное море, швартовался в арабской республике и не раз уничтожал террористов.

Корабли Каспийской флотилии регулярно уничтожают военные цели в зоне проведения СВО. Бьют такими ракетами, которые противник сбить не может.

«Американские системы Patriot не способны противостоять данному оружию», — заявил военнослужащий ВС РФ.

На борту кораблей Каспийской флотилии — самое серьезное вооружение, которому аналогов в мире нет.

Новейшая уникальная корабельная арт-установка «Дуэт» — одно из самых скорострельных орудий в мире. Этот пулемет делает 10 тысяч выстрелов в минуту, 166 выстрелов в секунду. Невообразимо. Две сотни снарядов вылетают из этой системы очень быстро.

Каспийская флотилия перебазировалась из Астрахани в Каспийск. Здесь строится абсолютно новый военный порт и вся необходимая инфраструктура. Вот, к примеру, для водолазов тут возвели первый в России бассейн с тиром на глубине шести метров. Автоматы и пистолеты для подводной стрельбы раньше применяли только в море, а теперь упражняются в новом тренировочном комплексе.

«Стройка у нас продолжается. У нас еще формируются новые причалы, где также будут уже базироваться новые корабли», — заявил военнослужащий ВС РФ.

У Каспийской флотилии день рождения. Опыт колоссальный. Все началось с Персидского похода Петра Первого, потом за три столетия были самые разные военные операции, в том числе секретные. Корабли несут боевое дежурство в стратегически важном регионе. Сегодня Каспийская флотилия — гарант стабильности Центральной Азии и Южного Кавказа.