Фото, видео: 5-tv.ru

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Как минимум два дня животное мучилось и звало на помощь.

Косатку, обнаруженную на берегу Охотского моря 14 ноября, выпустили в большую воду камчатские спасатели и волонтеры. Надежда на то, что она выживет, уже угасала, но все получилось — взмахнув на прощание плавником, она попрощалась со своими благодетелями и скрылась в глубине.

«Зашевелилась, родимая, пошла! Молодца, иди домой!» — кричали вслед люди.

Помочь животному пытались почти двое суток. Возможно, оно оказалось на берегу намного раньше, чем было обнаружено — такое мнение высказывали местные специалисты, видя его тяжелое состояние. На коже были заметны раны и множество трещин, из-за низкой температуры воздуха плавники замерзали. Вероятно, уплыть самостоятельно во время прилива не получилось, а потом начался отлив.

Смотреть на муки косатки было невозможно — как только приближались люди, она издавала звуки, до боли напоминавшие плач, при этом уже с трудом шевелилась. Сотрудники МЧС и неравнодушные жители делали все возможное — обливали несчастную, вырыли небольшой канал, чтобы к ней поступала вода.

Позже в соцсетях министр по чрезвычайным ситуациям Камчатки Сергей Лебедев сообщил, что косатку погрузили в КАМАЗ с краном-манипулятором и повезли к устью ближайшей реки. Оставался единственный шанс — что ее вынесет потоком в море, на глубину.

«Надеюсь, она чувствует, что ее спасают, и соберется с силами», — писал Лебедев.

Кажется, именно это и случилось. Выпустить косатку в воду получилось не сразу — поднять несколько тонн людям не под силу, да и манипулятором оперировать было непросто. Чудо случилось: понемногу поднимая сеть, в которой перевозили животное, удалось аккуратно его подтолкнуть. Почувствовав глубину, косатка ожила, начала активно работать плавниками, и через несколько секунд уже свободно двигалась в воде. С берега ее провожали криками счастливые спасатели. Настоящие герои.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на Камчатке спасли целое семейство косаток, застрявших в лимане.