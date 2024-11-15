Вынесенная на берег Камчатки косатка плачет и просит о помощи

Фото, видео: 5-tv.ru

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Несчастную пытаются спасти вторые сутки, у нее начинают отмерзать плавники.

Очередную косатку вынесло на берег Охотского моря на Камчатке, ее пытаются спасти вторые сутки. Как только к животному приближаются люди, оно начинает кричать, звуки эти и просьбы о помощи напоминают плач. Душераздирающие кадры публикует 5-tv.ru. Неравнодушные местные жители не теряют надежды на благополучный исход.

Тело косатки покрыто множеством мелких ран, силы ее постепенно оставляют. Но пока она жива, волонтеры и спасатели будут бороться. Животное не смогло самостоятельно уплыть во время прилива, теперь на побережье начинается отлив. В районе происшествия холодно, и у косатки постепенно отмерзают плавники.

К берегу вызвали КАМАЗ с краном-манипулятором, с помощью которого жертву отлива попытаются вернуть в привычную среду обитания. Косатка в тяжелом состоянии, возможно, она оказалась на суше задолго до того, как была обнаружена. Люди поливают ее водой, чтобы уберечь потрескавшуюся кожу от пересыхания. Они вырыли небольшой канал для поступления к животному морской воды. Других особей в пределах видимости волонтеры не нашли.

Как написал в соцсетях министр по чрезвычайным ситуациям Камчатки Сергей Лебедев, косатку уже повезли к устью ближайшей реки. Единственный шанс на спасение она получит, если ее вынесет потоком в море, на глубину. Лебедев выразил надежду, что животное почувствует, что ей помогают, соберется с силами и переживет дорогу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на Камчатке спасли целое семейство косаток, застрявших в лимане.