Страстный поцелуй на сцене: что происходит между Бузовой и Олегом Майами

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Бывшая возлюбленная Майами Айза-Лилуна Ай уже одобрила его выбор и благословила на долгую счастливую жизнь.

Новая звездная пара на горизонте отечественного шоу-бизнеса? Поющая телеведущая Ольга Бузова и ее коллега Олег Майами, кажется, уже не скрывают своих чувств! Недавно они выпустили романтичную песню «Такси», трогательные и полные страсти кадры из клипа на эту композицию взбудоражили поклонников. А теперь слухи, что между исполнителями вспыхнули чувства, подтвердились публичным поцелуем, сообщается в материале Starhit.ru.

Минувшим летом Бузова заговорила о долгожданных переменах в личной жизни. Она публиковала фотографии с новым избранником, но тщательно скрывала его лицо. Несмотря на регулярные намеки, певица так и не рассказала поклонникам, кто теперь делает ее счастливой. Боялась спугнуть то самое счастье, которое любит тишину. В октябре она опубликовала фрагмент из клипа с Майами и подписала его строчкой из песни.

«Возможно, это все-таки любовь» — заигрывала с публикой Бузова.

На последний концерт звезды в столице Олег Майами приехал с красивым букетом, а потом вместе с ней оказался на сцене. Перед выступлением артистка делилась с журналистами впечатлениями от совместной работы. Оказывается, именно мужчина стал инициатором этого творческого союза. А она согласилась, так как и раньше интересовалась его персоной и карьерой.

«Я люблю, когда мужчина берет все в свои руки. Это было его предложение. Я подумала, почему бы и нет», — призналась Ольга.

Во время представления Олег выскочил на сцену и оказался рядом с артисткой, а потом обнял и крепко поцеловал. По-взрослому и вполне однозначно. Бузова была очень удивлена и смущена, но вовсе не пыталась вырваться из его объятий. Поцелуй попал на видео, и теперь, похоже, исполнителям придется объясняться.

Слухи о романе Ольги и Олега не обошли стороной и бывшую возлюбленную Майами Айзу-Лилуну Ай. Она с удовольствием прокомментировала ситуацию, отметив, что вовсе не огорчена и не ревнует. По словам Айзы, о бывшем она исключительно хорошего мнения, благодарна ему и желает самого лучшего. И если с Бузовой сложится, она пожелает паре только удачи в карьере и любви.

Кстати, и у Айзы в разгаре новые отношения. С бывшим возлюбленным Виктории Бони. Ранее, писал 5-tv.ru, она трогательно поздравила его с днем рождения.