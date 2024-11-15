Чудом обошлось без жертв: атака Израиля чуть не задела гражданский самолет

ВВС Израиля чуть не разнесли гражданский самолет во время удара по Бейруту

Фото, видео: 5-tv.ru

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Воздушное судно двигалось по взлетной полосе международного аэропорта, когда рядом прогремел взрыв.

Это сегодняшние кадры удара Израиля по Бейруту. Атака едва не закончилась трагедией для сотен пассажиров огромного Airbus.

Снаряд разорвался рядом с международным аэропортом. Уничтожен дом, в котором как утверждает Тель-Авив, был склад оружия. Однако осколки долетели и до взлетной полосы. Самолет задержали, чтобы осмотреть борт на предмет повреждений.

Во вторник военно-воздушные силы Израиля двумя авиабомбами уничтожили многоэтажный жилой дом в южном пригороде Бейрута.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Израиль готовит план прекращения огня в Ливане. Соглашение с ливанской «Хезболлой» может быть достигнуто в январе.

Конфликт на Ближнем Востоке

Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.

После этого Израиль начал операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.

Новым витком эскалации ситуации на Ближнем Востоке стал взрыв пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько дней Израиль объявил о начале наземной операции и в Ливане.