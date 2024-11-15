FPV-дроны Южной группировки войск ударили по ВСУ на Северском направлении

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Расчеты БПЛА ежедневно уничтожают технику противника на открытой местности и в укрытиях, расположенных в лесопосадках.

Расчет FPV-дронов Южной группировки войск за сутки уничтожил три единицы техники, блиндаж и живую силу противника на Северском направлении спецоперации. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Расчеты FPV-дронов ежедневно уничтожают технику противника, личный состав ВСУ на открытой местности, в укрытиях, расположенных в лесопосадках. Расчеты БПЛА скрытно выдвигаются в заданный район, откуда производят запуск FPV-дронов.

Оператор, управляющий летательным аппаратом при помощи специальных VR-очков, определяет цель, которую необходимо уничтожить.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.