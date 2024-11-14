Фото, видео: 5-tv.ru

Ключевые элементы каждого номера отеля — панорамные окна, отдельный вход и персональная терраса или балкон с видом на лес.

Отель «Игора. Времена года» стал победителем премии «Горы России» в номинации «Лучший отель горнолыжного курорта» в Северо-Западном федеральном округе. Видео с церемонии награждения в Москве оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

«Спасибо огромное за доверие! Эта награда — результат работы нашей невероятной команды, которая вдохновляется потрясающими карельскими лесами, лесами Ленинградской области», — отметила Катерина Клокова, коммерческий директор всесезонного курорта «Игора».

Отель «Игора. Времена года» пополнил гостиничный комплекс курорта осенью 2022 года. Ключевые элементы каждого номера — панорамные окна, отдельный вход и персональная терраса или балкон с видом на лес.

Всесезонный курорт «Игора» широко известен не только в Ленинградской области, но и за ее пределами. На курорте находится 10 горнолыжных трасс длиной более четырех километров, один из лучших ледовых дворцов Северо-Запада России, коттеджи и апартаменты, отель «Игора. Времена года», СПА и панорамный бассейн, Озеро развлечений и концептуальный пляж в коллаборации с INKERMAN, бары, кафе и рестораны с авторской кухней. Больше 30 видов спорта и развлечений в одном месте. Все это создает условия для круглогодичного отдыха.

Курорт является ведущей площадкой Северо-Запада по проведению мероприятий разных форматов — от корпоративных до массовых спортивных событий, объединяющих поклонников спорта со всей России. «Игора» — победитель престижных премий в области гостеприимства, маркетинга и гастрономии. Ежегодно его посещают более 450 тыс. гостей.

Премия «Горы России» проводится в целях развития горнолыжного туризма в России, продвижения культуры активного отдыха в горах и является социально значимым проектом в рамках развития национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Целью является развитие горнолыжного туризма и продвижение культуры активного отдыха в горах на базе единой платформы отрасли, где представлены все горнолыжные курорты и комплексы России. Премия проводится путем народного онлайн-голосования, с помощью которого выбираются лучшие горные и горнолыжные курорты и комплексы.