Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Транспортные барьеры мешают экономическому развитию сотрудничества между странами региона.

В рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) Россия готова поделиться успешными методами по «опрозрачиванию» экономики. Об этом сообщил глава российской делегации на мероприятии, заместитель председателя правительства Алексей Оверчук. Кадры его прибытия в аэропорт столицы Перу Лима оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Саммит пройдет с 13 по 17 ноября. На нем страны региона обсудят дальнейшее сотрудничество, направленное на экономическое развитие. По словам Оверчука, членам АТЭС необходимо обсудить устранение барьеров, которые мешают экономическому сотрудничеству.

«Будем говорить о международном транспортном коридоре „Север — Юг“, о Транссибе и БАМе, об активно развивающемся Северном морском пути и знакомить лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона с этими инициативами», — рассказал российский вице-премьер.

Оверчук также добавил, что в рамках саммита члены АТЭС поговорят о цифровизации экономики, искусственном интеллекте и безбумажных технологиях. Вице-премьер отметил, что у России есть много опыта в этих сферах, и она готова им делиться.

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