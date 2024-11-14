«Здравствуй»: Никол Пашинян побрился впервые с 2018-го года

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; Instagram*/nikolpashinyan_official; 5-tv.ru

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Он не объяснил причину смены имиджа.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые сбрил бороду. Свой новый имидж он показал в личном блоге.

«Здравствуй, белая борода», — подписал он публикацию.

На его новом видео можно увидеть, как он сначала появляется щетиной, а потом протирает полотенцем гладко выбритое лицо.

При этом политик не стал объяснять, почему решил сделать это именно сейчас.

Последний раз Пашинян брился в 2018 году, когда пришел к власти после многочисленных уличных акций в Армении.

В каком-то смысле борода являлась символом перемен в стране. В то время почти все соратники политика также побрились. Теперь многие интернет-пользователи уверены, что данный жест со стороны Пашиняна может намекать на какие-то глобальные изменения в политике страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США готовят операцию по переориентации Армении на Запад. Подобные акции по разжиганию антироссийских настроений уже проводили в Молдавии и на Украине.

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