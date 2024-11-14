Патрушев заявил о планах импортировать картофель в РФ из-за увеличения спроса

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Минэкономразвития и Минсельхозу было поручено проработать данный вопрос и определить необходимый объем для беспошлинного импорта.

В 2024 году в России ожидается урожай картофеля объемом в 7,3 миллиона тонн. С таким заявлением выступил вице-премьер правительства Дмитрий Патрушев в ходе посещения «Племенного завода Приневское».

По словам Патрушева, рекордный урожай картофеля был собран в прошлом году. Он составил 8,3 миллиона тонн, при этом цена за продукт оставалась на уровне себестоимости, а иногда даже ниже.

При этом в текущем году стоимость картофеля абсолютно сопоставима с 2021 и 2022 годов, в то время как спрос на этот продукт растет.

Однако, по словам Патрушева, картофель в России производится не только в организованном секторе, но и в личных подсобных хозяйствах. Исходя из этого, ожидаемый урожай в текущем году должен превысить 7,3 миллиона тонна и полностью удовлетворить потребности россиян.

«Надо понимать, если бы у нас сохранились бы цены прошлого года, то в конечном итоге, у нас бы собственное производство картофеля бы не развивалось. Это вообще был бы невыгодно. Поэтому, конечно, баланс цены он должен присутствовать», — ответил Патрушев на вопрос о росте цен на «борщовой набор».

По словам вице-премьера, сейчас Россия пытается сбить цены на картофель и удовлетворить спрос покупателей при помощи импорта из дружественных стран.

«Картофелем у нас рынок обеспечен. Тем не менее имеет место увеличение спроса на этот товар. Поэтому планируем импортировать картофель из дружественных стран», — прокомментировал он.

Патрушев уточнил, что уже дал поручение проработать данный вопрос и определить необходимый объем для беспошлинного импорта Минэкономразвития и Минсельхозу. При этом подчеркивается, что Россия стимулирует отечественное производство.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Патрушев заявил о резко возросшем спросе на сливочное масло в РФ.