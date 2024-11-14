Программа «Время героев» объявила о старте набора на второй поток

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Отбор будет осуществляться из разных категорий участников.

Началось формирование второго потока обучения на президентской программе «Время героев». Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко в ходе заседания Общественного совета программы «Время героев», сообщается на сайте проекта.

По словам Кириенко, отбор будет осуществляться из разных категорий участников.

«По итогам отбора на первый поток программы у нас уже есть группа участников с хорошими оценками. Они успели подать заявку, но набор на поток был уже завершен. Они автоматически становятся участниками нового отбора», — отметил он.

В новый поток включены также участники, не завершившие регистрацию весной. Они подали заявления, но не успели пройти тестирование. Многие из них выполнили задания дистанционно в филиалах РАНХиГС или фонда «Защитники Отечества». Всего таких участников около 700–800, и теперь у них есть шанс пройти отбор во второй поток.

Кроме того, есть участники, которые отличились в ходе боевых действий, однако на момент создания первого потока им не хватило знаний или квалификации. Они также получат второй шанс попасть в состав программы «Время героев».

«Кроме этих трех категорий мы объявляем отбор второго потока для тех, кто весной вообще не услышал, не поверил, не подумал — мы говорим им добро пожаловать на программу», — подчеркнул Кириенко.

Программа обучения кадров «Время героев» была создана по поручению президента РФ Владимира Путина. Ее цель — подготовка руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Участвовать в программе могут военнослужащие и ветераны СВО с высшим образованием и управленческим опытом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин считает справедливым увеличение поддержки участников СВО.