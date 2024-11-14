«Очень большие вопросы»: Госдума приняла проект бюджета во втором чтении

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В Правительстве документ назвали достаточно сбалансированным.

Несколько минут назад Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на ближайшие три года. Это рассмотрение можно назвать основным. Третье будет уже техническим и пройдет без детальных обсуждений. О главных статьях расходов рассказал корреспондент «Известий» Алексей Прокин.

Ко второму чтению проекта бюджета вопросов у фракций все еще много.

«Средняя заработная плата, пенсионное обеспечение, медицинское обеспечение. А здесь у нас очень большие вопросы, потому что мы видим, что ситуация ухудшается, причем даже не стесняются это закладывать и официально показывать в бюджете. Естественно, мы не можем поддержать такой бюджет», — заявил руководитель фракции политической партии «Справедливая Россия — за правду» в Госдуме.

Но и шагов к консенсусу сделано было немало. Перед самым началом пленарного заседания вместе с министром финансов Антоном Силуановым в думских кулуарах шагал лидер либер-демократов.

«Мы будем поддерживать бюджет, поскольку имя ему — «Все для фронта, все для победы», — заявил руководитель партии ЛДПР в Госдуме РФ Леонид Слуцкий.

Между первым и вторым чтениями бюджета депутаты поработали серьезно. Более 1000 поправок внесли, 888 профильный комитет рекомендовал принять. В том числе за них на пленарном заседании парламентарии сегодня и голосовали.

Бюджет получился оборонным. В будущем году на нужды армии потратят примерно треть всех средств. Но эта мера, по словам депутатов, оправдана. Во всяком случае, до тех пор, пока не закончится гибридное противостояние с Западом.

«Люди считают его оборонным, люди хорошо понимают, они никогда не ошибаются, потому что, если мы сейчас не победим в этой области, все остальное потеряет смысл. Они добьются, чего хотят, — они хотят разрушить нашу экономику, не скрывая этого. А экономика — это сущность, в которой все остальное произрастает, и будущее наших детей. Поэтому правильно вы говорите — это оборонный бюджет, и президент поставил это в приоритет», — заявил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев.

Расходы на оборону засекречены. Но в том, что ВПК в будущем году станет катализатором инноваций и в гражданской промышленности, депутаты не сомневаются.

«Особенно это касается беспилотников. Очень важно, чтобы такие разработки помогали и нашим военным, но и дальше в гражданской жизни, в будущем. Потому что мы считаем, что логистика с дронами — это будущее нашей страны», — заявил зампредседателя Госдумы Владислав Даванков.

Но и чтобы объять социальную часть бюджета, тоже нужно постараться. Это вторая и по значимости, и по расходам статья. Обеспечить социальное благополучие должны примерно 6,5 триллиона рублей или 15% от всех расходов бюджета.

В приоритете — поддержка участников СВО, в том числе фонда «Защитники Отечества», Ассоциации ветеранов СВО и, конечно, семей с детьми.

«Мы видим приоритет семейной политики, мы видим, что даже в структуре ВВП в три раза больший объем занимает вопрос защиты семьи и поддержка семей с детьми. Безусловно, те 46%, которые занимает нацпроект „Семья“ по общему финансированию нацпроектов, также говорит сам за себя», — заявила зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова.

А если прибавить сюда образование, здравоохранение, культуру и спорт — все те области, которые социалку дополняют, получится, что расходы на защиту рубежей родины и нужды налогоплательщиков, в общем-то, сопоставимы.

«Расходы на здравоохранение, по сравнению с 2024 годом, выросли более чем на триллион рублей, то есть на 15,4%. На образование расходы федерального бюджета, по сравнению с 2024 годом, выросли на 1618,6 миллиарда рублей, то есть, на 9,6%», — заявил депутат Госдумы Андрей Макаров.

Курс доллара, цена на нефть, рост ВВП, инфляция — показатели, которые традиционно дополняют картину того, как выглядит бюджет страны. Прогнозные цифры в общем и целом оптимистичны. Премьер Мишустин назвал бюджет сбалансированным и умеренно консервативным, но в депутатском корпусе довольны такими показателями оказались не все.

«Говорят, что высокая ставка рефинансирования снижает инфляцию. Практика показывает наоборот, поэтому немножко поигрались, надо уже и к экономике ближе быть», — считает депутат Госдумы от КПРФ Евгений Бессонов.

Вопросы про инфляцию депутаты поднимали в ходе всего заседания. По прогнозу на будущий год, она должна составить 4,5% к декабрю. И, судя по настрою законодателей, желательно, чтобы ни процентом больше.

Расходы на 2025 год решили увеличить до 41,5 триллиона рублей. Но это с оглядкой, как говорят экономисты, на «мировую турбулентность». При этом все социальные программы сохранят — от льготной ипотеки до недорогих кредитов для малого и среднего бизнеса.