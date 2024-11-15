Здоровье под вопросом: в чем опасность влажных салфеток
Эксперт Дорохов: пропитка влажных салфеток может стать причиной заболеваний
Фото: www.globallookpress.com/Nikolay Titov
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Химик рекомендовал выбирать салфетки с натуральными ароматизаторами.
Некоторые влажные салфетки содержат опасные для здоровья компоненты. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) Андрей Дорохов.
Химик отметил, что пропитка влажных салфеток способна навредить, если там есть следующие вещества:
Метилизотиазолинон
Используется в качестве консерванта для предотвращения роста бактерий и грибков. У человека может вызвать аллергическую реакцию, особенно у детей и людей с чувствительной кожей.
Феноксиэтанол и полиэтиленгликоль
Первый также способен вызывать аллергические реакции, раздражение кожи, глаз и даже экзему. Второй компонент может пагубно влиять на иммунную и репродуктивную системы организма.
Триклозан и фталаты
В больших количествах эти вещества подрывают эндокринную систему и разрушают естественный антибактериальный барьер кожи.
Парабены и поверхностно-активные вещества (ПАВ)
Парабены — распространенные аллергены, вызывают раздражение кожи, а иногда и гормональные нарушения.
Агрессивные ПАВы нарушают естественный барьер кожи и «помогают» ее преждевременному старению.
«Ароматизаторы и отдушки могут стать причиной возникновения аллергических реакций, особенно у маленьких детей. Кроме того, синтетические ароматизаторы способны оказывать негативное воздействие на репродуктивные функции организма у взрослого человека», — заверил Дорохов.
Эксперт порекомендовал выбирать салфетки с натуральными ароматизаторами — экстрактами растений, а также с минимальным содержанием консервантов.
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