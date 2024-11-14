Фигурантов дела о вторжении РДК* в Брянскую область приговорили к пожизненным срокам
Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Первые десять лет они проведут в тюрьме, оставшуюся часть — в колонии особого режима.
Суд заочно приговорил к пожизненному заключению основателя «Русского добровольческого корпуса»* (РДК*) Дениса Капустина** и других фигурантов дела, которые обвиняются во вторжении в Брянскую область. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.
Также пожизненные заключения получили Кирилл Канахин**, Алексей Огурцов**, Александр Галанов** и Антон Зырянов**.
«По совокупности преступлений окончательно назначить… Канахину, Капустину, Галанову, Зырянову, Огурцову наказание в виде пожизненного лишения свободы, с отбыванием наказания — первые десять лет в тюрьме, оставшуюся часть — в колонии особого режима», — заявил прокурор.
Гособвинитель также запросил штрафные санкции для каждого из боевиков в размере четырех миллионов рублей.
Фигурантов дела заочно арестовали и объявили в международный розыск, дело рассматривается в заочном режиме.
В марте 2023 года группа диверсантов напала на село в Брянской области. Националисты обстреляли автомобиль, а также взяли в заложники несколько жителей региона. В результате погибли два человека, еще два пограничника и один ребенок пострадали. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что прокуратура Парижа требует приговорить Марин Ле Пен к пяти годам тюрьмы.
* — организация признана в России террористической и запрещена
** — внесены в России в перечень террористов и экстремистов