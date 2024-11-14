Фигурантов дела о вторжении РДК* в Брянскую область приговорили к пожизненным срокам

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

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Первые десять лет они проведут в тюрьме, оставшуюся часть — в колонии особого режима.

Суд заочно приговорил к пожизненному заключению основателя «Русского добровольческого корпуса»* (РДК*) Дениса Капустина** и других фигурантов дела, которые обвиняются во вторжении в Брянскую область. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Также пожизненные заключения получили Кирилл Канахин**, Алексей Огурцов**, Александр Галанов** и Антон Зырянов**.

«По совокупности преступлений окончательно назначить… Канахину, Капустину, Галанову, Зырянову, Огурцову наказание в виде пожизненного лишения свободы, с отбыванием наказания — первые десять лет в тюрьме, оставшуюся часть — в колонии особого режима», — заявил прокурор.

Гособвинитель также запросил штрафные санкции для каждого из боевиков в размере четырех миллионов рублей.

Фигурантов дела заочно арестовали и объявили в международный розыск, дело рассматривается в заочном режиме.

В марте 2023 года группа диверсантов напала на село в Брянской области. Националисты обстреляли автомобиль, а также взяли в заложники несколько жителей региона. В результате погибли два человека, еще два пограничника и один ребенок пострадали. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что прокуратура Парижа требует приговорить Марин Ле Пен к пяти годам тюрьмы.

* — организация признана в России террористической и запрещена

** — внесены в России в перечень террористов и экстремистов