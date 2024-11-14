«Традиции и правила»: Слуцкий рассказал Путину о программе трудовой миграции

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Такую «тонкую материю» нужно отрабатывать с правительством РФ, подчеркнул лидер партии.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал президенту России Владимиру Путину о программе, затрагивающей вопросы трудовой миграции и ценников на продуктах питания. Встреча политиков состоялась в Кремле 14 ноября.

«Мы (депутаты ЛДПР. — Прим. ред.) выступили с инициативой, которая поддержана и партией парламентского большинства, „Единой Россией“, и другими коллегами. Запретить неквалифицированным мигрантам привозить их огромные семьи, чтобы не было источника социальной напряженности, очередей в поликлинике, сложного поведения детей мигрантов в школах и многого другого, что не совсем вяжется с нашими традициями, с устоями нашего общества», — сказал он.

Предотвратить такие ситуации поможет внедрение наукоемких и роботизированных производств. Это позволит исключить необходимость в неквалифицированной трудовой миграции. При этом людям, которые уже приехали в Россию, подчеркнул Слуцкий, следует уважать местные традиции и правила. Такую «тонкую материю» нужно отрабатывать с правительством РФ.

Кроме того, граждане часто обращаются к депутатам ЛДПР по поводу так называемого «закона о честной цене». Речь идет о случаях, когда стоимость продукта указывается, например, за один килограмм или литр, но на объем упаковки составляет 910 миллилитров. Причем такой вопрос возникает по всей стране.

«Находимся также с правительством в постоянном диалоге, многие вопросы успешно решаются», — подчеркнул Слуцкий.

Помимо этого, лидер ЛДПР в ходе встречи представил Путину законодательные инициативы, разработанные партией. Эти предложения связаны с ситуацией демографии и спецоперации. Как отметил глава государства, общее количество законопроектов по демографии и соцразвитию от ЛПДР составляет 132.

В начале ноябре Совет Федерации России одобрил закон, который предусматривает конфискацию имущества за организацию нелегальной миграции. Изменения вносятся в статью 104.1 Уголовного кодекса РФ. Причем применяться конфискация будет в случае доказательства того, что преступление совершено с корыстной целью. Соответствующий закон направлен на создание.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме предложили ввести лимиты для регистрации иностранцев в съемном жилье. Как предполагается, на шесть квадратных метров площади должно быть не больше одного человека.