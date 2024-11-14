Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Речь идет о повышении выплат военнослужащим до четырех миллионов рублей.

Президент России Владимир Путин считает абсолютно правильным и справедливым увеличение поддержки участников спецоперации. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Речь идет об указе Путина о повышении выплат участникам СВО до четырех миллионов рублей. Усиленная поддержка будет оказываться бойцам, получившим ранение, которое привело к инвалидности. Это касается всех военнослужащих, которые участвуют в спецоперации с февраля 2022 года.

«Подобное решение, президент уверен, является абсолютно правильным и справедливым. Президент провел разговоры с руководителями всех заинтересованных ведомств перед подписанием указов и подробно проговорил вопросы реализации этих решений», — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что главе государства постоянно докладывают о реализации мер поддержки для бойцов РФ. Президент регулярно проводит встречи с военными, в том числе и с теми, кто получил инвалидность из-за ранений в зоне СВО. Результатом таких бесед и является указ.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин заявил, что давить на Россию бесполезно. По словам главы государства, необходимо проводить переговоры с учетом взаимных интересов.