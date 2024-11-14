В результате обстрела центра Горловки со стороны ВСУ пострадали 12 человек
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Украинские боевики ударили по месту скопления мирных жителей.
В результате обстрела Горловки в ДНР со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали семь местных жителей. Об этом мэр города Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале.
«В результате обстрела центра Горловки со стороны украинских бандформирований ранения различной степени тяжести получили семь мирных граждан», — уточнил Приходько.
О текущем состоянии пострадавших пока ничего не сообщается.
Позже число пострадавших увеличилось до 12, уточнил мэр Приходько.
Спецоперация России на Украине
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что один человек погиб в результате атаки ВСУ на Энергодар.