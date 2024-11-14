Народный артист СССР Олег Виноградов перевел мошенникам 15 миллионов рублей

Фото: www.globallookpress.com/Photoagency Interpress; Белинский Юрий/ТАСС; 5-tv.ru

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Злоумышленники морочили голову пожилому мужчине на протяжении полутора месяцев.

Народный артист СССР, балетмейстер Олег Виноградов перевел мошенникам более 15 миллионов рублей. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

В период с 30.08.2024 по 16.10.2024 на номер Виноградова в мессенджере WhatsApp* с неустановленных телефонов звонили неизвестные и представлялись сотрудниками банка. Они ввели 87-летнего артиста в заблуждение и убедили его перевести деньги на некий безопасный счет.

Злоумышленники предлагали Виноградову открыть вклад. В результате, за указанный период артист перевел им 15 297 154 рублей. Осознав, что стал жертвой мошенников, Виноградов обратился в полицию 13 ноября.

Правоохранителям уже удалось установить, что балетмейстера обманули пятеро мужчин, сейчас подозреваемых разыскивают. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Сам Виноградов подтвердил факт обмана в беседе с корреспондентом 5-tv.ru. Каким образом «телевизионщики» убедили его перевести им такую крупную сумму — артист не уточнил.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники МВД и ФСБ России задержали группировку киберпреступников из Забайкальского края. Злоумышленники действовали на территории ряда российских регионов с 2021 года.

Мошенники занимались разработкой и распространением вредоносных программ, которые открывали доступ к банковским и другим платежным приложениям жертв. При задержании выяснилось, что в группировку входили, в том числе и граждане Украины.

* — принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией в России, ее деятельность запрещена.