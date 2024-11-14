«Сбалансированный и умеренно консервативный»: Мишустин оценил проект бюджета РФ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Он отвечает реализации поставленных главой государства целям и задачам.

Проект бюджета России на три года — с 2025-й по 2027-й — получился сбалансированным и умеренно консервативным. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

«Средства на реализацию национальных проектов учтены в проекте федерального бюджета — он получился достаточно сбалансированным, и, можно сказать, умеренно-консервативным», — сказал он.

Как подчеркнул Мишустин, при создании проекта бюджета были учтены внешние условия без завышенных показателей. Документ должен обеспечивать макростабильность. Премьер объяснил, что за первое полугодие инвестиции поднялись более чем на 10%, но сейчас фиксируется снижение активности из-за высокой стоимости заемного кредитования.

Кроме того, продолжил Мишустин, валовый внутренний продукт (ВВП) за девять месяцев увеличился до 4,2%. И это несмотря на санкции, которые вводят страны Запада.

В начале октября в Совфеде обсудили проект бюджета на 2025–2027 годы. Уже известно, что на исполнение нацпроектов, а они охватывают самые чувствительные для России направления, планируется потратить более 40 триллионов. Это в два раза больше, чем раньше. Около шести триллионов направят на технологическое лидерство, чтобы не зависеть от импорта.

Кроме того, в новом бюджете заложены расходы на стимулирование собственного производства. Как подчеркивал глава Счетной палаты РФ Борис Ковальчук, отличительными чертами нового бюджета России на ближайшие три года станут финансирование новых нацпроектов, изменение налоговой нагрузки и формирование общего объема расходов строго в рамках бюджетного правила.

Проект бюджета России учитывает поставленные президентом РФ Владимиром Путиным цели и задачи. Документ полностью соответствует бюджетному правилу. В конце октября Госдума в первом чтении приняла бюджет на 2025 год.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин внимательно следит за работой в Госдуме. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с главой фракции «Единая России» Владимиром Васильевым.