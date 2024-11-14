Российский хоккеист Евгений Малкин получил золотую клюшку за 500 голов в НХЛ

Фото, видео: www.globallookpress.com/Russian Ice Hockey Federation; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Юбилейную шайбу он забросил в середине октября в ворота «Баффало».

В американском Питтсбурге сегодня чествовали Евгения Малкина — звезду хоккея из России, который забил 500 голов в НХЛ. Юбилейную шайбу он забросил в середине октября в ворота «Баффало».

На церемонию, посвященную этому событию пригласили его родителей и сына. Форварду вручили памятную золотую клюшку, а под сводами арены показали поздравления именитых хоккеистов.

Уроженец Магнитогорска стал вторым россиянином, который забросил 500 шайб в НХЛ. А первым такого результата достиг Александр Овечкин. Кстати, Ови — также известный как Александр Великий — тоже записал обращение и поздравил Евгения с достижением.