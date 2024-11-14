Фото, видео: Уткин Игорь/ТАСС; 5-tv.ru

Легендарный советский футболист навсегда остался в памяти болельщиков как один из лучших в истории отечественного спорта.

Столичные болельщики вновь увидели на поле Егора Титова, Виктора Онопко, Романа Павлюченко и других знаменитых футболистов. В Москве состоялся ретро-матч «Спартак» — «Динамо», посвященный легенде красно-белых Федору Черенкову. О самых ярких моментах дерби — в репортаже корреспондента «Известий» Владислава Харченко.

Перед началом матча красно-белая торсида развернула памятный баннер в честь легенды советского футбола. Федор Черенков, пожалуй, как никто всей своей карьерой олицетворял эти слова — живи футболом, играй красиво.

«Он футболист был от Бога. Человек, который видел на несколько шагов вперед футбол. При приеме мяча он уже видел, куда его отдать. Это Божий дар», — говорит заслуженный тренер РСФСР Юрий Семин.

Под рев трибун на поле выходят прославленные советские и российские игроки. «Спартак» — «Динамо» — старейшее дерби, которому уже почти 100 лет.

Многим из них посчастливилось играть вместе с Черенковым. Каждый, кто видел его в деле, точно скажут: он никогда не был атлетом в самом стереотипном смысле. Внешне даже на футболиста не особо был похож. Но стоило ему оказаться с мячом, на поле начиналась магия.

«Меня поражало, насколько он культурный, спокойный. Он так и играл. Не просто болельщики его признали, что он — народный футболист. Это и мы признавали, мое поколение, старшее поколение», — вспоминает чемпион России по футболу в составке ФК «Спартак», тренер по футболу Сергей Юран.

Ретро-дерби прошло в духе тех самых игр, в которых принимал участие сам Федоров Черенков.

«Мяч как будто был привязан к нему магнитом. И в то же время — это самая поразительная вещь — Федор Черенков, будучи солистом, никогда не тянул одеяло на себя», — говорит советский и российский спортивный журналист Леонид Трахтенберг.

Первым талант разглядел Николай Старостин и пригласил юное дарование в основную команду «красно-белых».

Все эти эпизоды из жизни легендарного футболиста можно увидеть в фильме «Федя. Народный футболист», который вышел в прокат 31 октября. В основе фильма, пожалуй, самый сложный период в жизни футболиста — когда у него впервые проявилось психическое расстройство. В центре повествования — важный матч с бельгийским «Андерлехтом», после которого и настало самое трудное время.

«После премьеры фильма я получила столько теплых, добрых отзывов. Просто миллионы. И я почувствовала, как люди излучают добро и тепло. Этот фильм и этот матч — мне очень этого хочется — они делают людей добрее», — уверена дочь легендарного футболиста Анастасия Черенкова.

30 лет назад газеты пестрили заголовками о том, что свой последний тайм сыграл народный футболист Федор Черенков. Матч с итальянской «Пармой» закончился со счетом 1-1, Черенков не отметился голевыми действиями, но провел яркую игру. А после — навсегда остался в памяти болельщиков одним из лучших игроков отечественного футбола.

«В нем удивляла скромность с одной стороны, с другой стороны — его трудолюбие и самозабвенное преданность футболу. Он на поле тренировался столько, что его становилось иногда жалко», — говорил заслуженный тренер РСФСР Олег Романцев.

Сегодня здесь нет проигравших. Как и 30 лет назад, игроков наградили памятными медалями и кубками в честь ретро-дерби памяти народного футболиста Федора Черенкова.