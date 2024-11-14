«Можем это делать»: ведущие российские ученые обсуждают будущее регенеративной медицины

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Восстановление пораженных тканей с помощью трансплантации или активации собственных клеток организма — сфера новая. Но для науки РФ она одна из ключевых.

В Петербурге ведущие ученые обсуждают передовые технологии. Они помогают восстановить пораженные ткани с помощью собственных клеток пациента. Это дает надежду на выздоровление миллионам.

Пока это новая сфера, но становится одной из ключевых. Корреспондент «Известий» Наталия Оскерко рассказала подробности.

Организм исцеляет сам себя. То, что раньше звучало, как фантастика, уже реальность для российских врачей. На VI Национальном конгрессе по регенеративной медицине академики делятся новыми наработками.

«Обновление клеток в нашем организме. Они обновляются очень быстро. Больше 100 граммов в день, за всю жизнь десятки тонн у человека. Мы постоянно обновляемся. Мы никогда не использовали как объект, на который можно воздействовать медицинскими препаратами, мы просто не знали механизмы, мишени не знали. Сейчас мы кое-что об этом узнали, и мы теперь начинаем это делать», — говорит академик РАМН, президент Национального общества регенеративной медицины Всеволод Ткачук.

Восстановление пораженных болезнью или поврежденных травмой тканей с помощью трансплантации или активации собственных клеток организма — сфера новая. Но для российской науки она одна из ключевых.

Это направление на стыке медицины, биологии и генной инженерии, поэтому на конгрессе собрались самые разные специалисты. Среди тем — наработки ученых, новые предложения врачей и возможности современного оборудования.

Это одна из крупнейших в России площадок в этой отрасли, где о медицине будущего могут поговорить как начинающие ученые, так и эксперты.

Методы терапевтического клонирования, клеточной терапии и 3D-принтинга сейчас активно применяются в стоматологии, травматологии и ортопедии. Одно из достижений медиков — комбинированный остеосинтез: к аппарату Илизарова добавляют биоактивный имплантат. Срок заживления сокращается с трех месяцев до одного.

Регенеративные технологии помогают ученым и в поиске методов борьбы с пока что неизлечимыми болезнями — например, Альцгеймера и Паркинсона.

«Мы можем создавать модели заболевания человека в чашке. Соответственно, когда у нас есть модели в чашке, мы можем проводить скрининг лекарственных препаратов, которые лечат эти патологии, искать новые препараты, тестировать старые, имеющиеся. Более того, мы можем эти культуры переводить в 3D-условия», — говорит директор Института цитологии РАН, член-корреспондент РАН Алексей Томилин.

С 2023 года разработка препаратов для регенеративной медицины получила поддержку государства в рамках национальных и федеральных проектов. Производители активно подключились к процессу.

Например, реагенты для выращивания уникальных лимфоцитов из клеток пациента, которые заставляют организм онкобольного бороться с опухолевыми клетками.

«Это передовое слово вообще в онкогематологии, и это лидер в настоящее время по лечению гематологических заболеваний, и мы как производственная компания предлагаем полный набор реагентов для того, чтобы и Россия тоже могла предложить своим пациентам такую помощь, и это очень востребовано», — генеральный директор компании по производству реактивов Наталья Лобкаева.

«Мы вместе прошли такой занятный и занимательный путь от клеточных механизмов до уровня регенерации целого органа, как, например, целая кость. И мне кажется, что все доклады были достойны в своей глубине, из тех, что мы прослушали», — говорит заместитель декана ФФМ МГУ имени Ломоносова по науке, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России Мария Воронцова.

Задач у ученых еще немало. Например, для трансплантации человеку путем регенерации клеток уже реально вырастить кости или мочевой пузырь, но пока невозможно мозг и сердце. Но, по словам участников конгресса, это лишь вопрос времени. Подобные инновации — один из факторов, которые уже в ближайшем будущем должны помочь врачам в достижении главной цели: увеличение продолжительности жизни россиян.