Путин подписал указ о выплатах военным, получившим инвалидность в ходе СВО

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

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За ранения такой степени тяжести будет выплачиваться четыре миллиона рублей.

Российский президент Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым получившие инвалидность в результате ранений и травм на полях специальной военной операции (СВО) военнослужащие будут получать единовременную выплату в размере четырех миллионов рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Установить, что в случае, если увечье (ранение, травма, контузия), полученное лицом, которому в соответствии с указом президента Российской Федерации установлена единовременная выплата при получении увечья (ранения, травмы, контузии), повлекло за собой наступление инвалидности, такому лицу осуществляется единовременная выплата в размере четырех миллионов рублей с учетом единовременной выплаты, произведенной при получении этого увечья (ранения, травмы, контузии)», — сообщается в тексте указа президента.

Уточняется, что указ вступает в силу с момента его подписания — 14 ноября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство утвердило размер выплат военнослужащим, которые получили травмы при выполнении боевых задач на полях СВО. Так, за тяжелые ранения бойцы получат единовременную выплату в размере трех миллионов рублей, за легкие — миллион, а за остальные травмы — сто тысяч рублей.