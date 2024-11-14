ВС РФ освободили населенный пункт Вознесенка в ДНР

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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За минувшие сутки на полях СВО было уничтожено более двух тысяч боевиков ВСУ.

Российские силы освободили село Вознесенка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.

«Подразделения группировки войск „Центр“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Вознесенка Донецкой Народной Республики», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Помимо этого, за минувшие сутки ВС РФ сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 78 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также российские силы нанесли ряд успешных ударов по инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах.

На всех направлениях специальной военной операции за сутки было уничтожено до 2025 украинских боевиков.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых «Бук-М2» прикрыл продвижение ВС РФ под Красноармейском.