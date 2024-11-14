Между шкафами: мумию мужчины нашли в жилом доме в Кировской области
В жилом доме в Кировской области нашли мумию мужчины
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Тревогу забили соседи.
В жилом доме в Кировской области найдена мумия мужчины. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.
Тело было обнаружено благодаря местным жителям. Они подали жалобу на соседей сверху из-за затопленной квартиры. Выяснилось, что причиной стал прорыв трубы этажом выше. В квартире, где произошла авария, и было найдено мумифицированное тело мужчины. Оно висело между двумя шкафами.
Личность умершего уже установлена. Им оказался 50-летний местный житель. По данным источника, он был судим в 2017 году по статье «Присвоение и растрата, совершенное организованной группой и в особо крупном размере».
Все обстоятельства произошедшего теперь выясняют правоохранители.
Ранее 5-tv.ru писал о пожаре в Ростовской области. Огонь унес жизни шести человек. Сотрудников МЧС вызвали очевидцы, заметившие открытое пламя. В помещении жили рабочие, которые перед происшествием отмечали день рождения. Пожар удалось ликвидировать 18 спасателям при помощи шести единиц техники.