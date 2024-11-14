«В хирургической реанимации»: что известно о состоянии Василия Ливанова

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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Это уже второй случай за текущую осень, когда пожилой артист попадает в больницу с обострением хронической болезни.

Народный артист РСФСР, киноактер, режиссер, сценарист Василий Ливанов остается в реанимации хирургического отделения НИИ имени Склифосовского в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на медучреждение.

«Находится в хирургической реанимации», — прокомментировал состояние артиста собеседник агентства.

При этом никаких прогнозов о его восстановлении в НИИ не дали.

Об ухудшении состояния 89-летнего артиста стало известно 13 ноября. Ливанова экстренно госпитализировали в больницу из-за обострения хронического заболевания. Сообщалось, что у него открылось желудочно-кишечное кровотечение.

В больницу за текущую осень артист попадает не в первый раз. В конце сентября его госпитализировали в реанимацию, где диагностировали ишемический инсульт.

К счастью, в середине октября сын Ливанова сообщил, что его отец уже дома и чувствует себя гораздо лучше. Источники писали, что вскоре после возвращения из больницы состояние пожилого артиста вновь ухудшилось, однако никто из его родных эту информацию не подтверждал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Василия Ливанова рассказал о самочувствии отца после операции.