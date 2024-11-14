Игнорировал Зеленского и мытье рук: вспылили неожиданные факты из жизни будущего главы Пентагона Пита Хегсета

Фото: www.globallookpress.com/Michael Brochstein

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Дональд Трамп считает, что с новым главой Минобороны вооруженные силы страны снова станут великими.

Набравший большинство голосов на выборах президента США республиканец Дональд Трамп неожиданно для всех выдвинул в кандидаты на пост главы Пентагона 44-летнего бывшего военнослужащего и политического комментатора Fox News Питера Хегсета.

«Для меня честь объявить, что я выдвигаю кандидатуру Пита Хегсета на пост министра обороны. Пит всю свою жизнь был воином, служащим в войсках и на благо страны», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Хегсет является офицером Национальной гвардии и ярым консервативным республиканцем еще со времен учебы в Принстонском университете. До недавнего времени отставной майор десять лет вел телешоу и новости.

Он поддерживает кандидатуру Трампа еще с 2016 года и периодически выступает в роли его советника. Сам Трамп называл своего протеже «жестким и умным» человеком.

Трамп также писал в соцсетях, что назначение Хегсета — «предупреждение врагам Америки, что вооруженные силы страны снова станут великими».

Новость о назначении такого человека на должность главы Министерства обороны вызывала противоречивую реакцию.

«Все просто в шоке», — говорил один из действующих военных из Пентагона в беседе с CNN.

Что именно смущает Вашингтон?

Антиукраинская политика?

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Хегсет убежден, что США должны быть всегда на первом месте. Исходя из этого и строятся все его политически убеждения. Какие-то его высказывания могут сходиться с позицией России, но это лишь потому, что США, по его мнению, так будет выгоднее.

Интересно, что большинство опытных американских военных были, мягко говоря, удивлены подобному назначению на пост главы Пентагона, но не из-за позиций Хегсета по разным актуальным вопросам, а из-за того, что он не обладает должным опытом для главы Минобороны страны. Так или иначе Трамп, судя по всему, решение уже принял и назначение состоится.

Многие эксперты гадают, что же будет с миром после назначения Трампа на пост главы США. Кто-то убежден, что он сможет закончить военные действия в Незалежной, а кто-то считает, что после его возвращения в Белый дом ничего принципиально не изменится. Однако многие сходятся во мнении, что поддержка Украины может значительно понизиться, так как Трамп все же держит курс на решение внутренних проблем, как и его соратники.

Хегсет считает, что США не должны уделять ему столько времени и денег, так как в стране и так полно своих проблем: проблемы с преступностью, миграционный кризис и инфляция в Штатах. Другими словами, он считает, что США не обязаны работать на Незалежную.

Он неоднократно критиковал власти США за помощь Украине на фоне обостряющихся внутренних проблем в США.

При этом, что касается спецоперации, то в 2022 году он говорил, что Владимир Путин «пришел забирать назад свое».

Нельзя игнорировать тот факт, что все больше политиков в США придерживаются нейтральной позиции по отношению к конфликту России и Украины, а кто-то и вовсе выражает крайнее пренебрежение к украинским властям. Помимо Хегсета, выдвинутый Трампом на пост генпрокурора США Мэтт Гетц вместе с соратницей Лорен Боберт ясно дали понять свое отношение к президенту* Украины Владимиру Зеленскому, когда он выступал в американском конгрессе в 2022-м году. Они отказались вставать и аплодировать ему, делая вид, что сидя в телефонах и ничего не замечают.

Тот же Гетц несколько месяцев назад старался объяснить американским чиновникам, что Украина уже не сможет отобрать Крым у России. Он уточнил, что Крым и Донбасс — это недостижимая цель, которая принесет в конечном итоге лишь смерти и разрушения.

«Я думаю, что мы никогда не присоединим Крым обратно к Украине», — сказал он в конгрессе.

Что касается Хегсета, то он также рьяно критикует введение гендерных стандартов в армии США и вообще выступает против наличия там представителей нетрадиционной ориентации.

Так, он заявил, что в Сан-Франциско недостаточно лесбиянок*, которые хотят присоединиться к 82-й воздушно-десантной дивизии. По его мнению, такие женщины отпугивают нормальных христианских мужчин, которые традиционно пополняли ряды армии. Многие убеждены, что после назначения на пост Хегсет проведет чистку в армии США.

Стоит сказать, что будущий глава Пентагона не раз говорил, что считает Путина сильным человеком. И он говорил, что никто в мире не сделал больше для имиджа Путина как сильного лидера, чем американская пресса.

Факты из жизни Хегсета

Важное место в биографии Хегсета занимает его военное прошлое, а именно его участие в операциях в Ираке, Афганистане и Гуантанамо на Кубе.

В Ираке лейтенант Нацгвардии занимался «гражданскими операциями». Другими словами, он вербовал информаторов и собирал данные о «повстанцах».

Согласно информации из его же книги, однажды Хегсет в Ираке устроил засаду в доме, где было много женщин и детей и ловил подозрительного, по его словам, старика, называвшего себя крестьянином. Свои похождения он называл подвигом и с гордостью расписывал об этом в своей книге.

В СМИ пишут, что именно он убедил Трампа помиловать трех американских военных, которые были осуждены за расстрелы мирных иракских граждан.

Чтобы еще больше дополнить портрет будущей главы Минобороны США, стоит отметить, что в январе 2020-го он поддержал решение Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани и призывал президента США бомбить исторические районы Ирана.

В 2019-м он заявлял, что не мыл руки уже десять лет, так как не верит в существование микробов.

В личной жизни у Хегсета также есть несколько неприятных моментов. Например, он изменял своей жене с продюсером телеканала Fox, но делал это он, говорят, не из-за чувств к другой женщине, а из практичных побуждений: он хотел забрать себе больше эфирного времени. Цель была выполнена, но продюсер потом забеременела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, чем займутся на своих постах ставленники Трампа.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским, запрещено в РФ

**— пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.