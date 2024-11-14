Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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Запад усилил давление с применением рестрикций против РФ после начала СВО на Украине.

Проблемы возникают при заправке самолета специального летного отряда «Россия». Их доставляют антироссийские санкции стран Запада. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для проекта «Новый мир», опубликованном в Telegram-канале депутата Госдумы Марины Ким.

Следует отметить, что специальный летный отряд «Россия» — это предприятие, которое обеспечивает перевозку первых лиц государства посредством воздушного транспорта.

«В прошлом году, когда мне было поручено представлять президента на саммите в Йоханнесбурге, там целая история была с заправкой самолета для полета обратно», — сказал он.

Как подчеркнул Лавров, почти все компании в Южно-Африканской Республике, которые занимаются заправкой авиационного топлива, не являются собственностью ЮАР. Такая же ситуация была в Бразилии.

Глава МИД РФ считает, что другие страны будут бояться антироссийские санкции и стремиться избежать введения вторичных рестрикций в течение некоторого времени.

«У нормальных людей, конечно, обида за свой суверенитет крепнет», — добавил Лавров.

Спецоперация на Украине и санкции Запада против РФ

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

На фоне спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лавров сравнил слова набравшего большинство голосов на выборах президента США Дональда Трампа о конфликте на Украине с Минскими соглашениями. Министр уверен: заявление республиканца о завершении боевых действий за сутки не стоят внимания.