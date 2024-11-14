В крупнейших городах России завершается сезон летней речной навигации

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

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В Москве всю зиму будут работать только электросуда, курсирующие по регулярным маршрутам.

Сезон летней речной навигации завершается в крупнейших городах России. Сегодня перестанут ходить прогулочные суда по основным участкам Москвы-реки. Всю зиму будут работать только электросуда, которые курсируют по регулярным маршрутам, они рассчитаны на преодоление битого льда толщиной до 20 сантиметров.

А в Петербурге навигация для маломерных судов завершится завтра. Распоряжение о закрытии водных путей вступит в силу уже в полночь. Исключение только для катеров, задействованных в обеспечении безопасности, и плавсредств аварийных служб.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, в чем уникальность спущенного на воду ледокола «Чукотка». Судно было создано по заказу госкорпорации «Росатом», ответственной за развитие Северного морского пути.