Счет идет на минуты: подробности операции по спасению косатки на Камчатке

Фото, видео: Вконтакте/Сергей Лебедев/lsv_palana; 5-tv.ru

Сотрудники МЧС и волонетры пытаются помочь млекопитающему, которое выбросило на берег.

На Камчатке спасают косатку, которую выбросило на берег. Молодая самка, вероятно, попала в ловушку во время отлива. Как сообщили в региональном МЧС, хищница — в крайне тяжелом состоянии. На теле видны раны, а кожа млекопитающего пересохла и начала трескаться.

Специалисты с помощью техники смогли сдвинуть обессилившее животное ближе к воде. Теперь остается дождаться прилива. За ходом спасательной операции наблюдает корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

Кит все еще дышит — выбрасывает струю горячего воздуха, которая на морозе превращается в пар. Косатка борется за жизнь, но сил у нее немного. Молодая самка выбросилась на берег у села Устьевое на Камчатке. Утром ее увидели люди на отдыхе. Позвонили волонтерам и в МЧС.

Почему кит выбросился на берег, сейчас неизвестно. Могли сбиться эхорадары, когда охотилась в стесненных условиях на мелководье во время отлива. Вообще это стайные животные, но других особей поблизости нет.

«Происходит достаточно быстрый уход воды во время приливно-отливных течений. В этом районе составляет более трех метров, поэтому, охотясь за тюленями, — здесь обитает огромное количество ларги — или за рыбой животные приходят, естественно, по большой воде и не успевают выйти, если отлив идет достаточно быстро. Косатка, которая остается на берегу, естественно, подвергается очень большой опасности. Во-первых, обсыхание. Судя по видео, которое мы наблюдаем, там достаточно холодно уже, лежит снег, низкие температуры», — говорит ведущий сотрудник Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН Александр Бурдин.

На побережье Охотского моря развернута полномасштабная спасательная операция. Кита опоясали ремнями. Трехтонную косатку поднять можно только тяжелым экскаватором. От долгого пребывания на суше ее кожа высохла и потрескалась, каждое движение спецтехники даже у обессиленного кита вызывает крик.

Экскаватор подъезжает максимально близко к прибойной кромке, дальше нельзя — застрянет в песке. Кита опускают в воду.

Накануне здесь же, в нескольких километрах, нашли китенка. Малыш касатки лежал на берегу мертвый.

Вокруг косатки сейчас отсыпают грунт, чтобы создать искусственный бассейн. Волонтеры и спасатели продолжают дежурить рядом с китом уже несколько часов — поливают водой, следят, чтобы млекопитающее не задохнулось, перевернувшись. На побережье к вечеру прилив, есть надежда, что косатка наберется сил и сможет самостоятельно уйти на глубину.