Сложился как карточный домик: в Джанкойском районе Крыма обрушился мост

Фото, видео: 5-tv.ru

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По основнов версии, причиной стал перегруженный грузовик.

В Джанкойском районе Крыма обрушился мост. Во время происшествия на нем находились несколько легковых автомобилей и грузовик. Есть пострадавшие, один из которых находится в реанимации. По предварительной версии, сооружение не смогло выдержать веса перегруженной фуры. Ущерб оценивается в 200 миллионов рублей.

Экстренные службы уже разобрали завалы, восстановлено движение по проходящей внизу железной дороге, связывающей полуостров с Запорожской областью. Ожидается, что на восстановление моста уйдет от трех до четырех месяцев.

На месте происшествия работает корреспондент «Известий» Олег Зайковский.

Работы по расчистке железнодорожных путей продолжались всю ночь. Сейчас осталось убрать одну большую плиту — пролет моста. Для этого железнодорожники используют специальный восстановительный поезд с 20-метровой стрелой.

Перед этим с помощью бульдозеров и кранов специалисты убрали более мелкие бетонные фрагменты моста. Несколько часов ушло на то, чтобы убрать с путей грузовик, который и стал причиной обрушения моста. Под его весом путепровод сложился как карточный домик. В кузове находились овощи.

«Предположительно, на данный момент перегруз грузового автомобиля. Есть знак, который указывает 18 тонн максимальный груз по данному мосту, в данном большегрузе было порядка 30 тонн», — говорит начальник шестого пожарно-спасательного отряда Сергей Сорокин.

Конструкция вместе с автомобилями рухнула прямо на железнодорожные пути. Спасатели деблокировали водителей из их машин и передали медикам. Водитель большегруза получил незначительные травмы, а водитель легковушки — в больнице в тяжелом состоянии.

«Операция длилась два часа. Тяжелое, но стабильное состояние», — говорит заведующий хирургическим отделением Джанкойской центральной районной больницы Нариман Мердымшаев.

Железнодорожная ветка, которая оказалась в буквальном смысле перерезана упавшим мостом, соединяет Крым с Херсонской и Запорожской областями.

На месте продолжают работать следователи. В ходе проверки они выяснят степень аварийности моста и оценят работу чиновников по его содержанию. Запустить движение поездов планируется уже сегодня.