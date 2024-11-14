«Число 13 пахнет падалью»: террорист-смертник предупреждал о взрывах в Бразилии

Фото: Reuters/TOM MOLINA

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Он писал и Дональду Трампу, и президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве.

Подозреваемый в совершении взрывов у зданий Верховного суда и Палаты депутатов в Бразилии 59-летний Франсиско Вандерли Луис предупреждал в соцсетях о намерении устроить теракт. Об этом передает портал Metropoles.

Как отмечается, Луис писал политикам, в том числе и набравшему большинство голосов на выборах президента США Дональду Трампу, а еще лидеру Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве и председателю Сената Родриго Пачеко.

«Дональд Трамп, если вы любите и уважаете детей, ускорьте операцию „Буря“ („Буря в пустыне“ была начата в 1991 году силами антииракской коалиции во главе с США, это боевые действия, направленные против Ирака. — Прим. ред.). Отправьте ФБР сюда, на Илья-де-Маражо. В Бразилии нет ни юстиции, ни федеральной полиции. У нас есть гестапо, но оно бесполезно», — написал подозреваемый Трампу.

Луле да Силве и Пачеко мужчина и вовсе посвятил песню. В стихах Луис не скрыто говорит о мести: «Теперь пришло ваше время, пришла ваша очередь. Вы заплатите».

Кроме того, в среду, 13 ноября, Луис публиковал пост о взрывах, которые произойдут в ближайшую ночь в Бразилии. В одной из публикаций он даже рассказал, почему решил все сделать именно 13-го числа.

«Мне не нравится число 13. Оно пахнет падалью, как собака, когда умирает», — писал мужчина.

Два взрыва с разницей в 20 секунд 13 ноября прогремели в разных точках площади Праса-дос-Трес-Подерес, к которой помимо суда примыкает рабочая резиденция президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Пресса отмечала, что в это время парламент рассматривал поправку, расширяющую налоговые льготы для церкви. Персонал Верховного суда эвакуировали, на место прибыли сотрудники экстренных служб. В соцсетях стали появляться кадры очевидцев. Полиция инициировала расследование и подключила к работе другие ведомства.

Ранее 5-tv.ru писал, что два взрыва у зданий Верховного суда в Бразилии устроил террорист-смертник — 59-летний Франсиско Вандерли Луис, некогда кандидат в депутаты муниципалитета Санта-Катарина от Либеральной партии. Он выдвигался в 2020 году, но не набрал достаточного количества голосов.