Пострадавший при обрушении моста в Крыму водитель находится в реанимации

Фото, видео: 5-tv.ru

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Мужчину экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии.

Пострадавший при обрушении моста в Крыму водитель легковой машины находится в реанимации в тяжелом состоянии — его уже экстренно прооперировали. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал заведующий хирургическим отделением Джанкойской центральной районной больницы Нариман Мердымшаев.

Врач поделился, что больной поступил в крайне тяжелом состоянии — с закрытой черепно-мозговой травмой, с тупой травмой живота, а также обширными ранениями внутренних органов, которые требовали срочного хирургического вмешательства. Так водитель был в экстренном порядке взят в операционную.

«Сейчас находится в реанимационном отделении также в тяжелом состоянии. Пока не могу ничего сказать. Прогноз… Пока состояние тяжелое, но стабильное», — отметил заведующий отделением.

Он также сообщил, что операция была долгой и сложной и длилась около двух часов.

Обрушение моста в Джанкойском районе Крыма на участке трассы Джанкой — Маслово произошло вечером 13 ноября. В район ЧП были направлены 43 специалиста экстренных служб и 16 единиц техники, работы по устранению последствий и выяснению причин аварии продолжаются. Пострадали водители легковой машины и грузовика.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в СК РФ назвали причину обрушения моста в Джанкойском районе Крыма.