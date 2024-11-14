«Состояние плохое»: косатку выбросило на берег Камчатки

Фото: Личный архив Главы МЧС Камчатского края Сергея Лебедева; 5-tv.ru

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Для спасательной операции привлекли технику.

На Камчатке выбросило на берег косатку. Об этом 14 ноября проинформировал глава регионального МЧС Сергей Лебедев.

«В километре от устьев села Устьевое в сторону Усть-Большерецка опять выбросило косатку. Состояние животного, к сожалению, плохое», — сообщил руководитель местного ведомства на своей странице в социальной сети VK.

Спасатель указал на внешние повреждения животного: потрескавшуюся кожу и раны на теле. Лебедев выдвинул предположение, что косатка лежит на берегу со вчерашнего дня.

Морского обитателя не оставят на верную гибель на суше. По словам главы МЧС, волонтеры и оперативные службы уже начали операцию по спасению животного.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как спасали косаток, застрявших в лимане на Камчатке.

За эту осень подобное случается не впервые, в октябре В прошлый раз все закончилось благополучно и косаток удалось вернуть в Охотское море. Одно из млекопитающих пришлось по заливу тащить неводом, при этом стараться не напугать животное.