«Пробный варик»: Агата Муцениеце поняла, почему сын сбежал от нее к отцу

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Тимофей с конца лета живет у Павла Прилучного и его жены Зепюр Брутян. Даже суд не заставил его вернуться домой.

Борьба за алименты обернулась для актрисы Агаты Муцениеце большими потерями. Ее старший сын-подросток Тимофей помог отцу Павлу Прилучному победить в очередном сражении. Еще в конце лета мальчик переехал ко второму родителю и его жене Зепюр Брутян и перестал общаться с мамой.

Недавно суд решил, что на время экспертиз Тимофею лучше жить в доме Муцениеце, но тот и не подумал исполнять постановление. В добавок он еще и поздравил отца самым болезненным для Агаты способом — отписался от нее в соцсетях. В одном из интервью Прилучный сказал, что действует исключительно в интересах детей.

Муцениеце многократно пожалела, что затеяла судебные разборки с бывшим мужем. Она и представить не могла что потеряет сына. Но плакать рано или поздно надоедает, актриса решила учиться жить у новой реальности и анализировать собственные ошибки. Агата считает, что сама виновата в потере связи с ребенком, и в этом видит главную причину его отдаления. Тимофей был ее первенцем, и ему явно не хватило внимания совсем еще молодой родительницы.

«Когда у меня родился первый ребенок, мне было 24 года, я сама еще маленькая была. Я не смогла стать классной матерью для своего сына в первые годы его жизни, потому что была в шоке. Я боялась его… Из-за этого у меня была куча ошибок. Он — такой пробный варик. Он столкнулся с самым тяжелым, наверное, потому что я не умела быть мамой, не знала как», — призналась она в подкасте Стаса Круглицкого.

Муцениеце исправила свои огрехи, когда у нее появилась дочь. Раньше ей хотелось проводить больше времени с друзьями, путешествовать, развлекаться, дети, казалось, отнимают ее свободу и молодость. Но позже Мие досталось много взрослой материнской заботы, а у сына остается только просить прощения. И надеяться, что по прошествии времени он вернется к родным. Ведь по нему скучает не только мама, но и младшая сестра.

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