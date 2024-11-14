«Сюрреалистично»: в Голливуде критикуют «самого сексуального мужчину года» Джона Красински

Фото, видео: Reuters/Caitlin Ochs; 5-tv.ru

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Такое звание 45-летнему актеру и режиссеру присвоил популярный американский журнал People.

Журнал People назвал актера и режиссера Джона Красински самым сексуальным мужчиной года. Об этом редакция сообщила в анонсе нового номера, героем обложки которого и стал 45-летний артист. Правда, решение присудить титул именно ему и в Голливуде, и в соцсетях восприняли весьма неоднозначно.

В шоке оказался и сам виновник торжества. В вопросах красоты разбиралась корреспондент «Известий» Элина Фирсова.

Самый сексуальный мужчина из ныне живущих — такое звание 45-летнему актеру и режиссеру Джону Красински присвоил популярный американский журнал People. Самого актера новость шокировала. Он подумал — его разыгрывают.

«Мозг просто отключился, никаких мыслей, кроме как, может быть, надо мной подшучивают? Это было сюрреалистично», — признался актер.

Красински известен по ролям в сериале «Офис» и ужастике «Тихое место». В этом году в прокат вышел фильм «Воображаемые друзья», который он режиссировал, продюсировал, написал к нему сценарий и снимался в нем. Хотя в свежем интервью изданию People признался, что больше любит роль семьянина — ему нравится проводить время дома.

Еще когда стало известно, что Джон Красински — один из претендентов на звание самого сексуального мужчины из ныне живущих, его жена — актриса Эмили Блант — обещала оклеить стены дома обложкой журнала вместо обоев, если он получит это звание.

Вопросом «Что происходит?» сейчас задаются и интернет-пользователи. Пока Красински праздновал получение нескромного звания со своими не менее сексуальными друзьями — Беном Аффлеком и Мэттом Деймоном — они получали титул в 2002-м и 2007 годах — его раскритиковали в соцсети Х.

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«Дамы — это самый сексуальный мужчина на свете?»

«Дорогой журнал People, вы что, совсем спятили? Джон Красински превзошел Глена Пауэлла, Педро Паскаля, Хью Джекмана, Себастьяна Стэна, Райана Гослинга, и этот список можно продолжать!».

Их мнение разделяют и журналисты. Нелестно о Красински отозвались репортеры самого скандального таблоида TMZ, известного тем, что докучают звездам Голливуда.

«В 2012-м были представлены такие актеры, как Ченнинг Татум, Адам Левин, Крис Хемсворт, Скала, Майкл Би Джордан. Вот на них достаточно посмотреть и понять, что это самые сексуальные мужчины из ныне живущих. А теперь у них Джон Красински», — удивился журналист TMZ Девен Ролл.

Перед официальным объявлением титула журнал проводил онлайн-опрос среди читателей. Участие в нем приняли около 350 тысяч человек. Тем не менее звание присуждает редакция, а не читатели.

Премия существует с 1985-го. Два года назад статус «самого сексуального» получил актер Крис Эванс, известный по роли Капитана Америка. А в 1988 — Джон Кеннеди младший. Обычно это были и правда видные мужчины — накаченные, с привлекательной внешностью. А Красински в соцсетях критикуют за торчащие уши и ассиметричные черты лица. Хотя, секс-символами становились не только те, у кого накачены мышцы.

«Я не могу сказать, что всегда было такое, что именно такие супермускулистые привлекали внимание. И если обзор, например, в 1990-х, кроме Шварценеггера, был популярен Леонардо ди Каприо. Хотя он очень миловидный, он такой душка, весь такой нежный, романтичный», — считает стилист Ольга Ким.

Вот и получается, что недалек день, когда самым сексуальным мужчиной признают Бенедикта Кэмбербетча — популярного актера, но совсем не подходящего под классические стандарты красоты. Или Тома Холланда, или Тимоти Шаламе. Всех трех разные издания тоже называют секс-символами современности.