Жуткое ДТП: на трассе под Волчанском столкнулись легковушка и «Газель»

Пять человек погибли в результате ДТП под Волчанском

Фото, видео: 5-tv.ru

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Пять человек погибли, еще трое доставлены в больницу.

Трагедия на трассе в Свердловской области — в жуткой аварии под Волчанском погибли пять человек. Все они находились в иномарке, которая столкнулась с «Газелью».

Обстоятельства произошедшего сейчас выясняют сотрудники Госавтоинспекции, но, судя по кадрам с места ДТП, автомобили врезались лоб в лоб. Шансов выжить у людей в легковушке практически не было. От удара машина буквально превратилась в груду искореженного металла.

Пассажиры и водитель грузовика выжили, но получили травмы. Их отправили в областную больницу.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Китае 35 человек погибли и 43 пострадали при наезде машины на пешеходов. Трагический инцидент произошел вечером 11 ноября (около 14:00 по московскому времени). Внедорожник проехал мимо спортивного центра «Чжухай» на высокой скорости и сбил большое количество людей, находившихся поблизости от здания.

Несмотря на огромное количество пострадавших, которые нуждались в помощи, водитель-убийца экстренно скрылся с места преступления. Полиция объявила в розыск и оперативно задержала 62-летнего местного жителя.