В СК РФ назвали причину обрушения моста в Джанкойском районе Крыма

Фото, видео: 5-tv.ru

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По предварительной версии, конструкция не выдержала веса перегруженного автомобиля.

Проезд перегруженного грузовика стал причиной обрушения моста в Джанкойском районе Крыма на участке трассы Джанкой — Маслово. Такова предварительная версия представителей регионального управления Следственного комитета (СК) РФ. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале ведомства.

«По поручению руководителя Главного следственного управления (ГСУ) по республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева организована проверка в связи с происшествием на автодороге Джанкой — Маслово, где в результате движения перегруженного большегруза произошло обрушение моста», ― сказано в публикации.



На месте обрушения продолжается разбор завалов, работают следователи. МЧС РОССИИ; 5-tv.ru

В ведомстве также подтвердили сообщения о двух пострадавших в результате ЧП. Отмечается, что травмы получили два водителя — грузовика и легковой машины. Из салонов их деблокировали спасатели, оба были доставлены в Джанкойскую центральную районную больницу.

Водитель фуры отказался от госпитализации после получения первой помощи. Человек, сидевший за рулем легковушки, был госпитализирован. По данным местного Минздрава, он находится в тяжелом состоянии.

Обрушение произошло вечером 13 ноября. В район ЧП были направлены 43 специалиста экстренных служб и 16 единиц техники, работы по устранению последствий и выяснению причин аварии продолжаются. На месте происшествия также находится руководитель следственного отдела по городу Джанкой Маргарита Исупова. Движение на трассе восстановлено.

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