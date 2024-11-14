ЦБ ограничит выдачу ипотеки и автокредитов

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Соответствующий законопроект был принят Госдумой в окончательном чтении.

С апреля будущего года Центробанк начнет ограничивать выдачу ипотечных и автомобильных кредитов населению. Законопроект сегодня принят Госдумой в окончательном чтении и надо отметить, что это уже не первый инструмент регулирования заемов. До этого были введены строгие правила на микрокредиты. А основная цель всех изменений снизить закредитованность граждан. Насколько действенны эти ограничения, проанализировал корреспондент «Известий» Алексей Прокин.

Казалось бы, ни авто-, ни ипотечные кредиты высокорискованными быть не должны. Ведь их дают под залог и обязательно страхуют. Банки могут не волноваться, сколько заемщик уже должен. Но банки волнуются. Все их внимание приковано к рынку недвижимости, там цены меняются. А значит, и залоговая стоимость квартир может падать. Боятся банкиры и кризиса неплатежей.

«Государство в последние несколько лет уделило много внимания льготной ипотеке, из-за этого взлетели цены. Большее количество заемщиков стало получать льготную ипотеку и рынок первичной недвижимости был очень сильно перегрет. Закредитованность очень сильно выросла», — отмечает Владимир Кузнецов, вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству.

Чем чревата кредитная вольница, Виктория знает на собственном опыте. Погрязла в долгах так сильно, что пришлось себя банкротить.

«В договоре, уже после того, как пришли деньги, я начала его закрывать, увидела, что сумма стала в несколько раз больше, чем я брала изначально», — рассказывает женщина.

Микрозаймы, которые набрала Виктория, «маленькими бедками», конечно, не назовешь. Но все же суммы, которые микрофинансовые организации выдают россиянам на неотложные нужды, ни с автокредитом, ни тем более с ипотекой не сравнить. Здесь речь идет о миллионах. Роднит же все виды кредитов долговая нагрузка их получателей.

«Те, кто имеет один, два, три, несколько кредитов, и платежи по этим кредитам превышают иногда 80% дохода соответствующего гражданина. Эта часть у нас составляет довольно большую долю получателей кредитов, поэтому и законопроект внесен», — пояснил депутат Госдумы РФ Анатолий Аксаков.

Уже два года Центробанк с подачи депутатов применяет меру, которая ограничивает аппетиты заемщиков. Макропруденциальные лимиты — конструкция выглядит очень громоздко. Само словосочетание может напугать так же сильно, как нынешний процент по ипотеке. Но, по сути, это кредитный оберег. До сих пор на ипотеку такие лимиты не распространялись. Решив их ввести, законодатель хочет уберечь россиян от новой кабалы.

Депутаты воодушевлены статистикой. Два года назад, когда размялись на микрозаймах, а после этого ввели лимиты на потребительские кредиты, количество рискованных кредитов резко упало. По потребительским кредитам на срок более пяти лет падение и вовсе получилось почти десятикратным. То есть банки перестали давать в долг тем, кто и так много должен.

«Сегодня из 34 триллионов общей задолженности россиян перед банками, более половины — 17 триллионов, это ипотечные кредиты. И из общей задолженности по ипотеке, более 60 процентов приходится на заемщиков с показателем долговой нагрузки более 50 процентов», — рассказал депутат Госдумы Константин Бахарев.

Новые лимиты на ипотеку и автокредиты должны заработать в будущем году.

«Не стоит переживать и отчаиваться, потому что права никакие не ущемлены, банки уже давно и без вот этих лимитов перестали выдавать кредиты физическим лицам, у которых высокая долговая нагрузка», — пояснил частный инвестор, экономист Александр Кузнецов.

Говорить о том, что кредитная вольница ушла окончательно и бесповоротно, пока не приходится. Лимиты — величина динамическая. Центробанк меняет их раз в квартал, ориентируясь на показатели нашей с вами долговой нагрузки. Сегодня, правда, она такая, что у половины россиян на шее висит по три кредита.