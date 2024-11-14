Борьба с бюрократией: чем займутся на своих постах ставленники Трампа

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Главная задача — сократить раздутый госаппарат.

За последние сутки в США во всю обсуждают новых кандидатов в команду Трампа. Откровенно говоря некоторые имена там действительно удивляют. Например, генералы из Пентагона были просто шокированы, когда узнали, что новым министром обороны может стать ведущий с телеканала Fox News. А демократов трясет от самой идеи создания нового министерства, которое под управлением Илона Маска будет бороться с лишними чиновниками и бюрократией. Трамп дает понять, что он намерен тряхнуть Америку. Корреспондент «Известий» Николай Иванов расскажет о том, что их ждет.

Байден обещал мирную передачу власти. Об этом же — заявила Харрис. Это не пустые слова. А попытка успокоить сторонников демократов. Которые очень недовольны итогами выборов. Поэтому на первой встрече 47-го президента с 46-м обставлено все максимально по-дружески. Даже камин разожгли, а это бывает только по особыим случаям. Но всю избирательную кампанию они публично обзывали друг друга «лузерами» и «дураками», и теперь только с виду сидят, как ни в чем не бывало. Трамп все равно не может удержаться и не поерничать.

«Господин избранный президент и бывший президент, Дональд, мои поздравления! С нетерпением жду, как мы уже говорили ранее, мирной передачи власти, чтобы мы были уверены, что у вас есть все необходимое. Добро пожаловать! С возвращением!» — сказал Трампу Байден.

«Большое спасибо. Политика — сложная штука и чаще всего этот мир неприятный, но сегодня он приятный. Я ценю, что процесс передачи власти проходит настолько гладко, насколько это возможно, я очень ценю это», — ответил нынешнему президенту будущий глава Белого дома.

Инаугурация Трампа только 20 января. Но он уже официально формирует команду. То, что Илон Маск получит должность — все понимали, но какую — вот неожиданность! На пару с бывшим соперником Трампа по предвыборной гонке, Вивеком Рамасвами, он возглавит департамент, которого раньше вообще не было — департамент по достижению госэффективности.

Проще говоря, задача — сократить раздутый госаппарат. У Маска уже есть похожий опыт. Когда он выкупил Твиттер, то уволил 80% сотрудников. Но то — частная компания, а тут — разные ведомства, которые обеспечивают работу всего государства.

Осушение вашингтонского болота — это был девиз Трампа еще на выборах в 2016-м. Вот и новым главой Пентагона решено назначить — телеведущего.

Справедливости ради надо сказать, что Пит Хегсет — десантник, был в Ираке и Афганистане, даже имеет медаль — за службу в зоне боевых действий. Но армия США — структура максимально сложная. Одних только баз за рубежом — более 800. Плюс — семь флотов, дислоцированных по всему миру.

«Дональд Трамп ошеломил Пентагон, анонсировав назначение ведущего Fox News Пита Хегсета — человека в значительной степени неопытного и непроверенного — на пост министра обороны, где тот возглавит крупнейшую армию в мире», — писали в Associated Press.

Блинкена на посту госсекретаря заменит Марко Рубио, сенатор от Флориды. Он — из ястребов. Настроен решительно в отношении Китая, Ирана. А вот Украина для него — не на первом месте. И о мнении Трампа на этот счет он тоже уже высказывался.

«В случае с Украиной, кто хочет войны? Как бизнесмен, он не расскажет вам о своей тактике ведения переговоров, чтобы довести их до конца. Я не понимаю, почему мы не хотим, чтобы такая война закончилась. Ну нужно быть поклонниками Владимира Путина, чтобы желать окончания войны», — говорил Марко Рубио, сенатор США.

Зато журналистам теперь будет особенно приятно работать в Белом доме. Вместо чернокожей лесбиянки Карин Жан-Пьер — пресс-секретарем Белого Дома станет 29-летняя модель Элизабет Пипко. У нее белорусские корни, родители иммигрировали из Советского Союза. Вот ее порт-фолио… Этого на сегодня, пожалуй, хватит.