«Нашей красавицы больше нет»: умерла блогер Крис Мел

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Инфлюенсера не стало в возрасте 34 лет.

Блогер Кристина Мелконян, известная под псевдонимом Крис Мел, умерла после продолжительной борьбы с онкологией. Об этом сообщили ее родственники в сетях.

«Нашей красавицы больше нет», — говорится в публикации.

Кристине Мелконян было всего 28 лет, когда на нее обрушились ужасающие новости — блогеру диагностировали лейкоз. Самый рассвет жизни вдруг обернулся кошмаром. Однако стойкости и жизнелюбия у Мелконян было не занимать. Кристина упорно боролась с недугом и отказывалась сдаваться. Спустя около двух лет терапии, инфлюенсер ушла в ремиссию и вздохнула полной грудью.

Однако чуть меньше года назад у блогера случился рецидив. Она очень тяжело пережила эту новость. Кристина всегда всем делилась с подписчиками. По ее словам, это помогало не отчаиваться и не впадать в депрессию. К сожалению, в этот раз рак все таки настиг Крис Мел, несмотря на все ее стремления выжить.

Последняя публикация от лица Кристины появилась 10 октября. Там она стоит на фоне осеннего пейзажа и в подписи рассуждает о том, что хочет запомнить мир красивым. Ровно месяц спустя появилось трагическое извещение о ее кончине.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умер сыгравший Сталина и Горбачева британский актер Тимоти Уэст.

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